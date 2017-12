Regionalsport Schwarzwald FC Neustadt: "Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache"

Hochschwarzwälder stecken im zweiten Verbandsliga-Jahr tief in der Abstiegszone

Fußball-Verbandsliga: (daz) Der FC Neustadt gehört neben Tabellenschlusslicht SC Hofstetten zu den zwei Mannschaften, die bereits zu Saisonhalbzeit ihre Landesliga-Pläne aus der Schublade holen müssen. Die nackten Zahlen der Hochschwarzwälder entsprechen denen eines Abstiegskandidaten: zehn Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz, zwei Siege aus 17 Spielen und nur 14 erzielte Tore. „Wir geben uns keinen Illusionen hin. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache und ganz klar gegen uns. Die Vorrunde verlief enttäuschend und teilweise auch frustrierend. Wir wären jedoch schlechte Sportler, würden wir jetzt aufgeben. Zwar spricht wenig für uns, aber es gibt durch alle Ligen genügend Beispiele, in denen eine ähnliche Situation noch zu einem guten Ende führte“, sagt Neustadts Trainer Benjamin Gallmann.

Ganz unvorbereitet trifft die Ausgangslage die Hochschwarzwälder nicht. Einige Spielerabgänge in der vergangenen Sommerpause wurden nicht kompensiert. Mit Rick Kiefer gelang es nur, einen sehr guten Schlussmann zurückzuholen. „Uns war klar, dass wir keine finanziellen Experimente wagen, nur um die Liga zu halten. Das werden wir auch in Zukunft nicht machen. Andererseits ist es niederschmetternd, wenn du mit rund 25 Spielern Gespräche führst und nur einen Zugang vermelden kannst“, ergänzt Gallmann. Da wegen Studium, Urlaub, Krankheiten und Verletzungen zwischenzeitlich fest eingeplante Stammspieler wegbrachen, musste die jetzige Situation einkalkuliert werden. Schwer wog beispielsweise der wochenlange Ausfall von Kapitän Fabian Papa.

Gallmann sieht die aktuell elf Punkte seiner Elf als gerechtfertigt an. Dennoch seien auch 18 oder gar 20 Zähler möglich gewesen. In einigen Partien wurden Punkte in den letzten fünf Minuten oder gar in der Nachspielzeit abgegeben. Vor allem gegen unmittelbare Konkurrenten, denn gegen die Spitzenteams der Liga hielten die Neustädter oft achtbar mit. (Freiburger FC 1:2, Lahr 0:0, Linx 0:1, Lörrach 0:0). Insgesamt setzte Gallmann 24 Spieler ein, von denen Kiefer die meisten Minuten auf dem Platz stand. Gefolgt von Florian Heitzmann. Bester Torschütze war einmal mehr Sam Samma (7 Treffer). Schon fünf Platzverweise kosteten ebenfalls einige Punkte.

Mitte Januar werden die Hochschwarzwälder wieder ins Training einsteigen. Grund dafür sind die zwei Nachholspiele, die wohl noch vor dem offiziellen Rückrundenstart am 10. März ausgetragen werden sollen. Personelle Veränderungen zeichnen sich zum gegenwärtigen Stand nicht ab. Neustadt wird keine finanziellen Mittel investieren. „Das ist die Philosophie des Vereins, hinter der auch ich zu 100 Prozent stehe. Damit ist aber auch klar, dass die Verbandsliga in Neustadt langfristig nur schwer zu stemmen ist“, fügt Gallmann an. Der Trainer identifiziert ich mit dem Verein und darf dafür in Ruhe arbeiten. Nie stand der Coach zur Disposition, was für eine realistische Einschätzung im Hochschwarzwald spricht. Vielmehr wird auf Teamgeist und Kameradschaft gesetzt, was auch eine Rückkehr in die Landesliga als mögliches Szenario beinhaltet. Noch aber sind die Neustädter 17 Spiele davon entfernt. Gallmann hat für sich und die Mannschaft das Motto ausgegeben: „Aufgeben ist keine Option.“