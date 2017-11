Regionalsport Schwarzwald FC Neustadt: "Der Tiefpunkt der bisherigen Saison"

Verbandsligist aus dem Hochschwarzwald wartet auch nach 14 Spielen auf den zweiten Saisonsieg

Fußball-Verbandsliga: (daz) Eine ganz schwache Leistung zeigte der FC Neustadt am Samstag bei der 0:5-Niederlage in Denzlingen. Die Elf ließ alle Tugenden vermissen. "Es gibt nichts schönzureden. Dieses Spiel war ein heftiger und herber Rückschlag. Eigentlich sogar der Tiefpunkt in der bisherigen Saison. Diese Partie lässt mich sprachlos zurück", sagt Trainer Benjamin Gallmann.

Niederlagen sind in dieser Saison für die Hochschwarzwälder nicht ungewöhnlich. Indes gab es immer wieder positive Faktoren, die zuversichtlich stimmten. Am Samstag jedoch gab es diese Aspekte nicht. "Es war ein kollektives Versagen. Dabei wusste jeder um die Bedeutung der Partie. Wir werden nicht so einfach zur Tagesordnung übergehen. Ich habe einigen Gesprächsbedarf", ergänzt Gallmann. Ihn habe vor allem die Art und Weise, wie sich seine Elf präsentierte, schwer enttäuscht. So vermisste der Trainer jegliche Leidenschaft, die die Neustädter bislang auszgezeichnet hatte. Kein Spieler war da, der die Ärmel hochkrempelte und sich wehrte.

Unverständlich ist für Gallmann zudem, wie es zu diesem Einbruch kommen konnte. "Im Training hat nichts darauf hingedeutet. Die Jungs haben gut gearbeitet. Umso nachdenklicher stimmt mich diese Pleite", fügt der Trainer an. Im gleichen Atemzug gibt sich Gallmann trotz der prekären Lage kämpferisch. "Aufgeben ist weiterhin keine Option. Ich werde nicht davonrennen und weiterhin mein Herzblut und meine ganze Kraft in die Arbeit investieren". Ganz unvorbereitet trifft die Situation die Hochschwarzwälder allerdings nicht. Lediglich ein Sieg in 14 Partien und nur zwölf (!) erzielte Tore zeigen klar auf, woran es hapert.

Gallmann will nun in Ruhe die Partie auswerten und hofft (wieder einmal) auf eine Trotzreaktion im nächsten Heimspiel gegen Auggen. Weiterhin keine Option ist der verletzte Kapitän Fabian Papa, der wohl noch zwei, drei Wochen ausfallen wird. In jedem Fall gelte es, zu punkten, um nicht schon vor der Rückrunde hoffnungslos abgeschlagen zu sein. Von der Vereinsführung hat Gallmann weiterhin die Rückendeckung, schließlich schätzt diese die Arbeit des Trainers.