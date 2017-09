Regionalsport Schwarzwald FC Neustadt: "Balsam für die Seele"

Erster Saisonsieg sorgt für ausgelassene Stimmung in der Kabine

Fußball-Verbandsliga: (daz) In der vergangenen Saison musste der damalige Aufsteiger FC Neustadt bis zum neunten Spieltag warten, bevor der erste Saisonsieg gelang. Diesmal war es der siebte Spieltag, wobei der 4:0-Erfolg gegen Kuppenheim einem kleinen Paukenschlag gleichkommt. „Bis zur 70. Minute sah es nicht danach aus. Vielleicht ist das Ergebnis auch etwas zu hoch ausgefallen. Aber das ist egal. Dieser Sieg war Balsam für die Seele“, sagt Neustadts Trainer Benjamin Gallmann.

Mann des Tages war einmal mehr Torjäger Sam Samma, der die ersten drei Treffer erzielte. „Er hatte auch in Phasen, in denen es nicht so gut lief, immer unser Vertrauen. Ich hoffe, bei ihm ist jetzt der Knoten geplatzt“, ergänzt Gallmann, der keinen einzigen Spieler aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung herausheben will. „Auch Sam würde weniger treffen, wenn er nicht die Unterstützung der Jungs hätte. Wir haben ihn gut in Szene gesetzt und er hat getroffen“, so Gallmann. Deshalb will der Übungsleiter auch den Defensivverbund würdigen, der sehr clever und abgeklärt die Null hielt.

Im Vorfeld der Partie hatte Gallmann auf die Drucksituation für sein Team hingewiesen. Ein Sieg gegen Kuppenheim war Pflicht. „Für den Kopf ist diese Konstellation immer gefährlich. Wie wir die Aufgabe gelöst haben, war schon eindrucksvoll. Die Jungs haben über 90 Minuten eine konzentrierte Leistung gezeigt“, fügt Gallmann an. Nachdem seine Elf am Samstag um einige Positionen in der Tabelle geklettert war, ging es nach den Ergebnissen am Sonntag wieder zurück auf den vorletzten Platz. Klar ist aber auch: ohne die drei Punkte wäre schon jetzt der Anschluss verloren. So gab es nach den 90 Minuten viel Gründe für eine ausgelassene Stimmung in der Kabine.

Mit einem Kurzeinsatz empfahl sich mit Nicolas Rosenstiel ein weiteres Talent aus der Neustädter Jugendarbeit. Im Training hatte sich der Spieler, der eigentlich zur zweiten Mannschaft zählt, mehrfach für die Verbandsliga-Elf aufgedrängt. Gallmann: „Es ist unsere Philosophie, trotz des Kampfes um den Klassenerhalt Jungs heranzuziehen, die sich mit dem Verein identifizieren. Nicolas ist einer, der genau in dieses Muster passt.“