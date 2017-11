Regionalsport Schwarzwald FC Löffingen vs FC Furtwangen: Besondere Partie für Tim Heine

Reizvolles Landesliga-Derby

Fußball-Landesliga: FC Löffingen – FC Furtwangen (Samstag, 14.30 Uhr). (daz) Das Derby hat vor allem für den Löffinger Trainer Tim Heine eine besondere Note. Fünf Jahre arbeitete Heine bei den Furtwangern und trifft nun erstmals auf seine ehemalige Mannschaft. Hinzu kommt, dass die Bregtäler am vergangenen Wochenende erstmals in der Saison die Löffinger in der Tabelle überholten und nach zuletzt fünf Siegen in Folge sicherlich mit viel Selbstvertrauen anreisen.

„Wir sind in Furtwangen zusammen fünf Jahre lang durch dick und dünn gegangen. Ich würde lügen, wenn ich von einem ganz normalen Spiel sprechen würde. Aber für die 90 Minuten ist das kein Thema. Wir müssen unser Spiel durchbringen und wollen gewinnen“, sagt Heine, der natürlich die Stärken und Schwächen der meisten Furtwanger aus dem Effeff kennt. Die jüngste Erfolgsserie der Gäste überrascht Heine weniger. „Sie haben die Qualität für das obere Tabellendrittel.“

Weitaus mehr beschäftigt den Trainer die Frage, mit welchen elf Spielern er beginnen wird. Daniel Fuß ist verletzt. Alexander Schuler und Marco Bürer sind angeschlagen. Möglicherweise eine Chance für Alexander Kornienko, der laut Heine „in der zweiten Mannschaft nach Belieben trifft“. Kornienko habe zwischenzeitlich seinen Trainingsrückstand aufgeholt. Heine weiß, dass seine Elf alles abrufen muss, um zu punkten. „Wir haben uns nach 13 Spieltagen noch immer nicht richtig gefunden. Das wird aber nötig sein.“

Furtwangens Trainer Markus Knackmuß setzt ganz besonders darauf, „dass sich meine Jungs gegen ihren ehemaligen Trainer von der besten Seite zeigen wollen“. Auch Knackmuß erkennt die besondere Brisanz der Partie. „Die Spieler kennen sich alle untereinander. Wir dürfen uns nicht auf unseren 20 Punkten ausruhen und müssen die guten Leistungen der vergangenen Spiele wiederholen, ansonsten gehen wir in Löffingen leer aus.“

Weiterhin ausfallen wird der erkrankte Florian Kaltenbach, dessen Fehlen zuletzt sehr gut kompensiert wurde. Jan Meier ist noch etwas angeschlagen, sollte aber spielen können. Positiv hat sich laut Knackmuß seine Maßnahme ausgewirkt, Jörg Ringwald in die Vierer-Abwehrkette zurückzuziehen.

Da beide Teams über offensive Qualitäten verfügen, könnte eine stabile und sichere Defensive am Samstag besonders wertvoll sein. „Da unsere Defensivarbeit schon im vorderen Bereich beginnt, bin ich zuversichtlich. Wir haben da viel gelernt“, ergänzt Knackmuß. Für ihn gibt es nach der jüngsten Erfolgsserie absolut keinen Grund, im personellen Bereich etwas zu verändern.