Regionalsport Schwarzwald FC Löffingen erst im Finale gestoppt

Südbadische Futsal-Meisterschaft in Löffingen. Freiburger FC sichert sich Hallentitel

Hallenfußball: (gb) In der Löffinger Dreifeldsporthalle wurde am Sonntag die Endrunde der südbadischen Futsal-Meisterschaft ausgetragen. Acht Vereine hatten sich im Vorfeld qualifiziert und spielten in zwei Gruppen den Meister aus. Dabei setzten sich die Favoriten, Freiburger FC und Gastgeber FC Löffingen, an die Spitze ihrer jeweiligen Gruppen. Löffingen beendete die Spiele in der Gruppe A vor dem SC Staufen, Türk SV Singen und dem SV Haltingen als Erster. In der Gruppe B verwies der Freiburger FC die Sportfreunde Neukirch, den FC Hausen und den FC Steißlingen auf die Plätze.

Im ersten Halbfinale besiegte Löffingen die Sportfreunde aus Neukirch mit 3:1. Das zweite Halbfinale gewann Freiburg mit 3:1 gegen Staufen. Vor dem Finale wurden die Platzierungsspiele ausgetragen. Das Spiel um Platz 7 gewann Haltingen gegen Steißlingen 2:0. Im Spiel um Platz 5 setzte sich Singen gegen Hausen mit 5:4 nach Neunmeterschießen durch. Im Spiel um Platz 3 unterlag Neukirch gegen Staufen mit 0:4. Im Endspiel unterlag der FC Löffingen gegen den Freiburger FC mit 1:3.

Die Ergebnisse der Vorrunde: Gruppe A: FV Haltingen – Staufener SC 0:2, FC Löffingen – Türk SV Singen 3:1, FV Haltingen – FC Löffingen 2:4, Staufener SC – Türk SV Singen 4:2, Türk SV Singen – FV Haltingen 2:2, FC Löffingen – Staufener SC 3:3. Gruppe B: FC Steißlingen – Spfr. Neukirch 0:2, Freiburger FC – FC Hausen 5:1, FC Steißlingen – Freiburger FC 0:2, Spfr. Neukirch – FC Hausen 2:1, FC Hausen – FC Steißlingen 2:1, Freiburger FC : Spfr. Neukirch 4:0.

Endplatzierungen: 1. Freiburger FC, 2. FC Löffingen, 3. SC Staufen, 4.Spfr. Neukirch, 5. Türk SV Singen, 6. FC Hausen, 7. FV Haltingen, 8. FC Steißlingen.