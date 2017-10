Regionalsport Schwarzwald FC Löffingen enttäuscht

Hochschwarzwälder unterliegen in Salem nach 2:0-Pausenführung noch mit 2:3 Toren

Fußball-Landesliga: FC RW Salem – FC Löffingen 3:2 (0:2). Salem hatte mit Spielbeginn mehr Ballbesitz, blieb aber ohne Chancen. Mit dem ersten Angriff ging Löffingen in Führung. Gaudig vollendete freistehend per Kopf nach Flanke von Schuler. In Minute 13 hätte Löffingen die Führung ausbauen müssen, doch Keeper Livgöcmen parierte bravourös gegen den frei auf ihn zulaufenden Beha. Den Nachschuss von Hoheisel kratzte Bröski spektakulär unter dem Gebälk hervor.

Für Salem vergaben anschließend Pasquale überhastet und Schmid per Kopf. In Minute 25. fiel das 0:2. Eine Kopie des ersten Treffers. Gaudig musste eine Flanke nur noch einnicken. Zu diesem Zeitpunkt dominierte Löffingen. In der 39. Minute fast der dritte Treffer, als sich der Ball nach einer verunglückten Flanke von Kopp, die sich zum Torschuss entwickelte, nur Zentimeter hinter dem Lattenkreuz und Toraus senkte.

Salem zeigte nach der Pause Moral. Mit einer Einzelleistung verkürzte Pasquale zum 1:2. Acht Minuten später verhinderte der Pfosten bei einem Senn-Freistoß den Ausgleich. Der nun völlig entfesselt aufspielende Pasquale prüfte zunächst Torhüter Osek (68.) und vergab freistehend (71.). In der gleichen Minute wurde Pasquale im Strafraum gefoult. Daniele verwandelte den Elfmeter sicher zum 2:2. Das Schlossseestadion stand Kopf. Pasquale markierte nach Vorarbeit von Daniele das 3:2. Tore: 0:1 (7.) Gaudig, 0:2 (25.) Gaudig, 1:2 (58.) Pasquale, 2:2 (72./FE), Daniele, 3:2 (87.) Pasquale; ZS: 300, SR: Nipp (Sigmaringendorf)

FC Löffingen: Osek, Fuß, Hirschbolz, Gaudig (84. Kornienko), Beha (84. Isele), Schuler, Kopp, Baumann, Messmer, Hoheisel (69. Weißenberger, Bürer.