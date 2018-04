Regionalsport Schwarzwald FC Löffingen: Viele Chancen vergeben

Auf eigenem Platz dem FV Walbertsweiler mit 1:2 Toren unterlegen

Fußball-Landesliga: FC Löffingen – FV Walbertsweiler-Reng. 1:2 (1:1). (wm) Löffingen kassierte am Sonntag eine etwas unglückliche Niederlage. In Halbzeit eins scheiterten die Gastgeber oft am Gästetorhüter Specker, in der zweiten Halbzeit an einigen glücklosen Abschlüssen.

Die Zuschauer sahen eine rasante Partie, in der Löffingen schnell in Führung ging. Hoheisel kam an der linken Strafraumgrenze zu Fall und Kim Hirschbolz (3.) verwandelte den Strafstoß zum 1:0. Vier Minuten später schoss Gaudig nach Flanke von Schuler über die Latte. Kopp (16.) scheiterte an Specker. Während Gästespieler Roth auf das Tornetz schoss, verpasste Hirschbolz nach Pass von Kopp den Abschluss. Auch Hoheisel scheiterte nach einem Alleingang an Specker. Walbertsweiler setzte ab und an Nadelstiche. Osek klärte gegen Strobel (22.) und bei einem Gewaltschuss von Schuhmacher (24.). Nach rund einer halben Stunde glichen die Gäste aus. Ein Flankenball von Roth senkte sich über Osek ins Tordreieck. In Minute 345 traf Bürer den Pfosten.

Nach der Pause schoss Hoheisel nach Pass von Gaudig ins Außennetz. Weitere Offensivaktionen der Heimelf folgten, endeten aber jeweils am Strafraum. In Minute 58 rettete Osek gegen Klasan, der alleine vor dem Tor auftauchte. Gaudig verzog einmal und fand in Specker seinen Meister. Die Entscheidung für die Gäste fiel in der 76. Minute, als sich Spielertrainer Bach an der rechten Torauslinie der Löffinger durchsetzte und den Ball Richtung Pfosten legte. Hier gelang es Osek nicht, den Ball zu kontrollieren. Gästespieler Roth drückte im Getümmel zum 1:2-Siegtreffer ein.

Löffingen versuchte anschließend den Ausgleich zu schaffen, blieb aber zweimal im Torabschluss glücklos. Gaudig und Hoheisel vergaben die letzten zwei guten Möglichkeiten. Die Gäste ließen nun nichts mehr anbrennen und sicherten sich den Sieg. Für Löffingen war durchaus in der Partie mehr möglich. Tore: 1:0 (3./FE) Hirschbolz, 1:1 (37.) Roth, 1:2 (76.) Roth; Schiedsrichter: Sattler (Baden-Baden): Zuschauer: 150.

FC Löffingen: Osek, Schwirtz (82. Isele), D. Fuß, Kim Hirschbolz, Kaufmann, Gaudig, Schuler, Kopp (46. Kornienko), Baumann (72. Zimoch), Hoheisel, Bürer (83. Beha).