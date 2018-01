Regionalsport Schwarzwald FC Löffingen: Heine hat ein besseres Angebot

Trainer verlässt nach Saison-Ende den Landesligisten. Bald als Coach bei DJK Donaueschingen?

Fußball: (daz) Schneller als erwartet muss sich Landesligist FC Löffingen wieder auf die Suche nach einem neuen Trainer machen. Tim Heine, der erst vor der laufenden Saison die Nachfolge von Tobias Urban übernommen hatte, wird nach Ablauf der Runde die Löffinger wieder verlassen. "Für uns kam seine Entscheidung überraschend. Wir wollten eigentlich mit ihm verlängern. Offenbar hat er ein besser dotiertes Angebot, welches er gern annehmen möchte", sagt Klaus Auer, Vorsitzender des FC Löffingen. Für ihn kam die Mitteilung von Heine überraschend. Auer: "Ich habe keinen Nachfolger im Ärmel. Wir werden das Thema am Dienstag in einer Vorstandssitzung ausführlich besprechen." Heine hatte Anfang der Woche Vorstand und Mannschaft informiert. "Es war eine sehr schwere Entscheidung und ich werde alles daran setzen, dass wir eine erfolgreiche Rückrunde spielen“, sagte der Trainer.

Derweil gibt es erste Gerüchte, wo Heine seine Trainertätigkeit, die vor fünf Jahren als Spielertrainer beim FC Furtwangen begann, fortsetzen wird. Gehandelt werden als mögliche neue Stationen Verbandsligist FC Bad Dürrheim und Landesliga-Konkurrent DJK Donaueschingen. "Bei uns ist Tim Heine kein Thema", blockt Albrecht Schlenker, Vorsitzender des FC Bad Dürrheim, Anfragen ab. Somit scheint Donaueschingen in den Fokus zu rücken, zumal Heine auch hier wohnt. "Ich sage nichts zu Spekulationen", betont Walter Fürderer, sportlicher Leiter der DJK Donaueschingen. Allerdings würde sich hier in Allmendshofen durchaus ein neues Betätigungsfeld für Heine auftun, zumal nach dem Rücktritt des bisherigen Cheftrainers Christian Leda der neue Cheftrainer Olaf Kurth und sein Assistent Eric Raab nur bis zum Saisonende zugesagt haben. Heine selbst hat sich aktuell in einen Auslandsurlaub verabschiedet und war am Donnerstag nicht zu erreichen.