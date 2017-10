Regionalsport Schwarzwald FC Löffingen: "Alle Spieler waren einsichtig"

Landesligist empfängt am Samstag den SC Markdorf

Fußball-Landesliga: FC Löffingen – SC Markdorf (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Nach fünf Punkten aus den vergangenen vier Partien tritt der FC Löffingen etwas auf der Stelle. Zwar sieht Platz sieben optisch noch sehr gut aus, doch einige der einstigen Kellerkinder rücken immer näher. Dreimal ging Löffingen zuletzt nicht als Sieger vom Platz, doch nicht nur deswegen warnt Trainer Tim Heine: „Sollte sich das fortsetzen, würde es in der Tabelle nach unten gehen. Wir müssen taktisch viel flexibler auftreten. Es sollte auch möglich sein, während des Spiels das System zu ändern, um den Gegner zu stören.“

Heine hat zuletzt beim 0:0 in Villingen die gewohnte Spritzigkeit in den Aktionen seiner Spieler vermisst. Auch in punkto Chancenverwertung haben es die Löffinger im bisherigen Saisonverlauf schon besser gemacht. Der Trainer hat daher die Defizite einmal deutlich angesprochen. „Es waren alle Spieler sehr einsichtig. Sie wissen, dass sie es besser können“, so Heine. Für den Coach zählen am Sonntag nicht nur die drei Punkte, sondern auch eine ansprechende Leistung, mit der die Löffinger ihr spielerisches Potenzial wieder zeigen. Der Löffinger Trainer weiß aber auch, dass die punkt- und nahezu torgleichen Markdorfer eine gewisse Gefährlichkeit haben, die dem Team bereits zwei Auswärtssiege bescherten.

Nach einigen Wochen mit fehlenden Spielern hat Heine am Sonntag mehr Auswahl, zumal Kim Hirschbolz trotz einer Verletzung vermutlich spielen kann. Auch Simon Weißenberger bietet sich an. Es könnte durchaus Veränderungen in der Startformation geben, wobei Heine einen eigenen Einsatz zunächst ausschließt. In Villingen stand er zuletzt aufgrund mehrerer Ausfälle auf dem Spielberichtsbogen.