Regionalsport Schwarzwald FC Hüfingens Trainer David Invernot: "Unser hartes Training zahlt sich aus"

Rückblick auf 11. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 2

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Am elften Spieltag ließ das Spitzen-Trio aus Hinterzarten, Donaueschingen und Pfohren nichts anbrennen. Alle drei feierten Siege und haben sich etwas von den Verfolgern abgesetzt.

Der SSC Donaueschingen befindet sich weiterhin auf der Überholspur. Dem 5:0 am Mittwoch in Öfingen folgte nun ein 4:1-Heimsieg gegen Lenzkirch, der Trainer Tomas Minzer schwärmen lässt. „Es war eines der besten Spiele, die wir in jüngster Vergangenheit gezeigt haben. Über 90 Minuten hatte ich nie das Gefühl, dass etwas passieren könnte. Allerdings hatte ich von Lenzkirch auch deutlich mehr Gegenwehr erwartet“, sagt Minzer. Seine Elf habe deutlich mehr Ballbesitz gehabt und auch spielerisch war der Auftritt in Ordnung. Der SSC hat in den elf Spielen nun bereits 37 Tore erzielt. Am Wochenende geht es nach Möhringen. „Dort haben wir seit Jahren eine miserable Bilanz. Da muss ich keinen Spieler extra motivieren“, fügt Minzer an.

Mit 2:3 Toren musste sich am Sonntag der FC Bad Dürrheim II auf eigenem Platz gegen Pfohren geschlagen geben. „Es war eine ausgeglichene Partie, die mit einem Unentschieden auch ein gerechtes Ende gefunden hätte. Mit den ersten 45 Minuten bin ich sehr zufrieden, doch die zweiten 45 waren eher schlecht. Da stimmte unser Passspiel nicht mehr und wir haben bei den Gegentreffern mitgeholfen“, resümiert Trainer Dennis Feuerstein. Für die Kurstädter war es die erste Heimniederlage in der Saison, doch mit 20 Punkten ist die Elf weiterhin auf einem guten Kurs.

Einen richtigen Lauf hat weiterhin der FC Pfohren. Die Elf von Trainer Dominic Häring sammelte aus den vergangenen sieben Spielen 19 von 21 möglichen Punkten ein. „Wir lagen in Bad Dürrheim zweimal in Rückstand und mussten schon alles aufbieten, um die drei Punkte mitzunehmen. Meine Mannschaft zeichnete einmal mehr eine tolle Moral aus. Einziges Manko ist die Tatsache, dass wir nicht das vierte oder fünfte Tor erzielt haben. Dann hätten wir schneller klare Verhältnisse geschaffen“, ergänzt Häring. Auf seine Elf warten nun zwei echte Top-Spiele. Erst bei Spitzenreiter Hinterzarten, dann gegen den SSC. Häring: „Da wird sich zeigen, wohin die Reise geht.“

Eine 3:0-Führung nach 45 Minuten reichte dem FC Bräunlingen in Grafenhausen nicht, um drei Punkte mitzunehmen. „Offenbar sind wir doch kein Spitzenteam. Das war schon enttäuschend, nachdem wir eine glänzende erste Halbzeit gespielt hatten und endlich auch einmal unsere Chancen genutzt haben“, resümiert Trainer Uwe Müller. Nach dem Seitenwechsel habe die Elf zu passiv gespielt und sei kaum noch in Ballbesitz gekommen. „Da muss man mehr investieren“, ärgerte sich Müller, zumal sein Spieler Matthais Hummel den Grafenhausener Torjäger Florian Haselbacher sehr gut im Griff hatte. Ob Bräunlingen den Anschluss an die Tabellenspitze halten kann, werden die nächsten drei Partien zeigen. Es geht gegen Bad Dürrheim, nach Hinterzarten und gegen den SSC.

Die englische Woche schloss der TuS Oberbaldingen mit einem 3:2-Erfolg beim FC Löffingen II und somit mit neun Punkten aus drei Spielen ab. Dabei lag die Elf von Trainer Bernhard Stern schon mit 0:2 zurück, bevor die Wende eingeleitet wurde. „Wir sind durch einen Fehler im Spielaufbau in den Rückstand geraten. Ich hatte dennoch stets ein gutes Gefühl, dass wir mit drei Punkten vom Platz gehen. Der Siegtreffer fiel zwar erst in der Nachspielzeit, aber er war verdient“, sagt Stern. Seine Elf hat nun einige Partien gegen Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld oder aus der Abstiegszone zu bestreiten. Da möchte Oberbaldingen gern die Punktbilanz aufbessern.

Dank des 1:0-Erfolgs in Göschweiler hat der FC Hüfingen aus den vergangenen drei Partien sieben Punkte geholt. „Unsere gute und harte Trainingsarbeit schlägt sich jetzt auch in den Ergebnissen nieder. Es zeigt sich, dass wir Erfolg haben, wenn alle an einem Strang ziehen. Noch gibt es aber einiges zu verbessern. Wir sollten nun selbstbewusster auftreten, dürfen uns aber nicht ausruhen, denn noch ist der Abstand zur Abstiegszone minimal“, resümiert Trainer David Invernot. Immerhin stimme die Richtung, wobei vor allem die Torausbeute mit zwölf Treffern in zwölf Spielen zeigt, woran es zu arbeiten gilt. In Göschweiler sei Hüfingen laut Invernot die bessere Mannschaft gewesen.

Fünfmal trat der SV Öfingen bisher auswärts an und fünfmal wurde die Heimreise ohne Punkte angetreten. Die Negativserie riss mit einem 4:2-Erfolg in Gündelwangen. „Die Mannschaft hat alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Wir wollten intensiven und zielstrebigen Fußball spielen. Es war unterm Strich eine konzentrierte Mannschaftsleistung, die verdientermaßen mit drei Punkten belohnt wurde“, bilanziert Trainer Thomas Klimmer den Auftritt. Klimmer fügt jedoch sofort an: „Am Wochenende gegen das Schlusslicht Göschweiler müssen wir nachlegen, ansonsten ist der Sieg wenig wert.“