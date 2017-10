Regionalsport Schwarzwald FC Gutmadingens Trainer Heinz Jäger: "Wir haben kläglich unsere Chancen ausgelassen"

Rückblick auf den neunten Spieltag in der Bezirksliga Schwarzwald

Fußball-Bezirksliga: (daz) Rund ein Drittel der Saison ist absolviert und langsam nimmt die Tabelle Konturen an. An der Spitze haben sich mit Pfaffenweiler und Hochemmingen zwei Mannschaften leicht abgesetzt. Erstaunlich stark schlagen sich bisher die Aufsteiger FV Marbach, SG Riedöschingen und DJK Donaueschingen II, die alle drei im zweistelligen Punktebereich sind.

Obwohl aktuell nicht in Bestbesetzung löst der FC Pfaffenweiler seine Aufgaben und grüßt ungeschlagen von der Tabellenspitze. „Das war so nicht zu erwarten, freut uns aber unheimlich. Wir wollen die Serie so lange wie möglich ausbauen, wissen aber auch, dass wir die Gejagten sind“, sagt Spielertrainer Patrick Anders. Am Dienstag gab es einen 4:1-Heimerfolg gegen Hölzlebruck, wobei die Anders-Elf nach einer Viertelstunde schon mit 2:0 führte. „Die Serie ist umso beeindruckender, da Stammspieler fehlen. Wir fühlen uns in der neuen Rolle pudelwohl“, ergänzt Anders und freut sich schon jetzt auf das nächste Top-Spiel, wenn am Sonntag Landesliga-Absteiger FC Gutmadingen nach Pfaffenweiler kommt.

Drei Punkte wollte der SV Geisingen am Dienstag aus Dauchingen mitnehmen. Dank des 3:3-Ausgleichs in der Nachspielzeit war es zumindest ein Zähler. „Wir lagen mit 0:2 und 1:3 hinten. Da musst du zufrieden sein, nicht als Verlierer vom Platz zu gehen. Wir mussten ohne unseren Stammtorhüter spielen und hatten zudem weitere wichtige Ausfälle. So viel Pech, wie wir seit dem ersten Spieltag haben, geht eigentlich in der Summe gar nicht“, sagt Spielertrainer Marijan Tucakovic. Sechs Punkte Rückstand auf Platz eins sind für ihn schon jetzt eine „zu große Lücke“. Auch deshalb schmerzen die zwei verlorenen Punkte in Dauchingen. Tucakovic: „Wenn wir komplett sind, können wir jeden Gegner in der Liga schlagen. Bei den zuletzt vielen Ausfällen aber auch gegen jeden verlieren.“

Durch die 1:2-Heimpleite gegen Bonndorf verlor der FC Gutmadingen zunächst einmal den Anschluss an das Spitzenduo der Liga. „Wir müssen die Schuld nicht bei anderen suchen. Wir haben es selbst vermasselt. Was wir in der ersten Halbzeit teilweise kläglich an Chancen ausgelassen haben, war nicht zum Anschauen. Für mich war es das gleiche Spiel wie bei der 0:1-Heimniederlage gegen Hochemmingen. Wir machen das Spiel und der Gegner die Tore“, resümiert Trainer Heinz Jäger, der schon im Vorfeld Bedenken hatte und mit einem 1:0-Erfolg zufrieden gewesen wäre. Zweimal habe Bonndorf aus der Distanz auf das Tor geschossen und beide Schüsse zappelten im Netz. „Dass wir die Fußballwelt nicht mehr verstehen, müssen wir uns selbst zuschreiben. Mit unserer schlechten Chancenverwertung bauen wir die Gegner auf“, ergänzt Jäger.

Mit dem 3:2-Erfolg gegen Königsfeld ist Aufsteiger DJK Donaueschingen II der nächste Coup gelungen. „Es war ein ausgeglichenes Spiel. Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert und ich bin mit den Leistungen sehr zufrieden“, sagt Trainer Erich Thurow. Mit dem Erfolg haben die Allmendshofener nun sogar Platz eins in der Heimtabelle erobert und sind in der Gesamttabelle Bester der drei Aufsteiger. Die bisherigen 13 Punkte gewinnen beim Blick auf die Aufstellungen noch mehr an Wert. Die Thurow-Elf spielte ohne Verstärkungen aus dem Landesliga-Kader der DJK. „Ich denke“, sagt Thurow, „dass wir in der Liga angekommen sind. Mit dem Auftakt sind wir alle sehr zufrieden.“

Bereits den dritten Auswärtssieg im vierten Spiel feierte der FV Marbach mit dem 4:2-Erfolg bei der SG Riedböhringen. Da Trainer Michael Henseleit selbst nicht vor Ort war, betreute Sportvorstand Michael Fischer die Elf und konnte Henseleit viele gute Dinge berichten. „Für uns war es wichtig, wieder drei Punkte einzufahren. Schon am Wochenende gegen Pfaffenweiler waren wir nah dran. Wir haben unsere Chancen gut genutzt und wenig vom Gegner zugelassen. Die Leistung war in Ordnung“, sagt Fischer. Marbach ist auswärts noch ungeschlagen, dagegen wurden alle fünf Heimspiele verloren. „Wir hatten nahezu ausschließlich Top-Teams bei uns zu Gast. Nun gilt es, auch den eigenen Fans einmal einen Sieg zu schenken“, ergänzt Fischer.

Spannung versprach das Brigachtal-Derby am Dienstag. Dass sich der bisher sieglose Tabellenletzte FC Brigachtal gleich mit 3:0 gegen den SV Überauchen durchsetzen wird, war eher nicht zu erwarten. „Wir haben bereits in den vergangenen zwei Partien einen deutlichen Aufwärtstrend gezeigt. Jetzt war die Zeit reif für den ersten Erfolg. Wir haben taktisch hervorragend agiert. Auch läuferisch und kämpferisch hat mir der Auftritt gefallen.“, schwärmt Trainer Werner Bucher, seit dessen Übernahme es stetig bergauf geht. Bucher weiß aber auch, „dass die Partie kippen kann, wenn Überauchen seinen Elfmeter nutzt“. Der Übungsleiter ist zuversichtlich, dass die Brigachtaler bald den letzten Tabellenplatz verlassen werden, zumal jetzt auch personell wieder mehr Möglichkeiten bestehen. Bucher: „Die Leistung vom Dienstag muss der Maßstab für die kommenden Aufgaben sein. Nur so wird es gehen.“

„Maßlos enttäuscht“ war nach dem Ortsderby hingegen Frank Albrecht, Trainer des SV Überauchen. „Ich will unsere personellen Ausfälle nicht thematisieren. Wir hatten elf Spieler dabei, die unser Vertrauen hatten. Brigachtal hat den Derby-Charakter angenommen, wir nicht“, so Albrecht. Auch er bezeichnet den verschossenen Elfmeter als Knackpunkt. „Natürlich kann das Spiel kippen, aber dennoch hatten wir zu viele Defizite. Wir standen zu weit von den Gegenspielern weg und sind auch nicht in die Zweikämpfe reingekommen.“ Fast schon an die vergangene Saison erinnert die lange Liste an personellen Ausfällen. Albrecht: „Ich fürchte, wir stecken nun längere Zeit im Tabellenkeller fest. Wir müssen uns schütteln und wieder aufstehen. Der Dienstag war ein Tag zum Vergessen.“