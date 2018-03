Regionalsport Schwarzwald FC Gutmadingen gewinnt Top-Spiel gegen Königsfeld

Nur zwei Partien am 19. Spieltag in der Bezirksliga Schwarzwald. Wechsel an der Tabellenspitze

Fußball, Bezirksliga: (jsi) In der Bezirksliga Schwarzwald konnte nur am Samstag gespielt werden. Alle Sonntagspartien des 19. Spieltages wurden aufgrund des Wintereinbruches abgesagt.

FC Gutmadingen – FC Königsfeld 5:2 (2:1). Der FC Gutmadingen siegte im Topspiel verdientermaßen deutlich. Bereits nach acht Minuten ging der Gastgeber in Führung. Claudius Hirt brachte die Gutmadinger früh auf die Siegerstraße. Danach wurden einige Chancen auf das 2:0 ausgelassen. Nach einem individuellen Fehler der Gastgeber kam Königsfeld zum Ausgleich. Einen haarsträubenden Fehlpass in die Strafraummitte nutzte Christian Moosmann (15.) zum 1:1. Benjamin Huber brachte Gutmadingen jedoch wieder in Führung (23.). Gutmadingen hatte das Spiel im Griff, ließ defensiv wenig zu und agierte in der Offensive konsequent. Innerhalb von zwölf Minuten sorgte die Elf von Trainer Steffen Breinlinger mit den Treffern drei, vier und fünf für die Entscheidung. Der zweite Königsfelder Treffer kurz vor dem Abpfiff war nur noch Ergebniskosmetik. Durch den „Dreier“ ist Gutmadingen nun neuer Spitzenreiter in der Bezirksliga, hat jedoch gleich drei Partien mehr ausgetragen als Konkurrent Geisingen. Tore: 1:0 (8.) Hirt, 1:1 (15.) Moosmann, 2:1 (23.) Benjamin Huber, 3:1 (69.) Lukas Riedmüller, 4:1 (77.) Dominik Maus, 5:1 (81.) B. Huber, 5:2 (90. Elfmeter) Moosmann. Zuschauer: 120. Schiedsrichter: Uwe Müller (Höchenschwand).

FC Dauchingen – FC Hochemmingen 2:2 (1:0). Vom Anpfiff weg entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Die Zuschauer sahen ein munteres Spiel ohne Abtastphase. In den ersten 20 Minuten war Dauchingen leicht überlegen. Die Folge war das verdiente 1:0. Marc Laufer spielte auf Tom Zepf, der das Spielgerät über den gegnerischen Torhüter lupfte. Marcel Geiger (26.) musste nur noch über die Linie einschieben. Die Führung gab den Hausherren keine Sicherheit. Hochemmingen wurde besser, hatte aber Pech im Abschluss. Kurz nach Wiederbeginn setzte Zepf (47.) einen Freistoß aus 30 Metern zu hoch an. Hochemmingen kam in Minute 60 zum 1:1. Aus 16 Metern zog Markus Romer ab – der Ball war verdeckt und damit schwer zu halten für den Dauchinger Torhüter. 15 Minuten vor dem Spielende setzte Johannes Schleicher den starken Zepf in Szene, doch Gäste-Schlussmann Steven Buczma war per Fußabwehr zur Stelle. Kurze Zeit später fiel dann aber doch das 2:1. Zepf brachte einen Freistoß auf Philipp Junge (79.), der zur erneuten Führung einköpfte. In der zweiten Minute der Nachspielzeit ließ Pascal Heinig den Gast jubeln, als er einen langen Ball aus der eigenen Abwehr heraus über die Torlinie beförderte. Für Dauchingen war das 2:2 sehr unglücklich. Tore: 1:0 (26.) Geiger, 1:1 (60.) Romer, 2:1 (79.) Junge, 2:2 (90.+2) Heinig. ZS: 60. SR: Philipp Eschle (Gütenbach).

Nur ein Spiel in der B 4

Fußball-Kreisliga B, Staffel 4: (ju) Am 19. Spieltag fand aufgrund der „Winter-Rückkehr“ nur die Samstag-Partie statt. Alle übrigen Spiele wurden abgesetzt.

FC Dauchingen II – FC Hochemmingen II 2:1 (2:0). Tore: 1:0 (11.) Matthias Fehrenbach, 2:0 (22.) Dominic Binder, 2:1 (67.) Tobias Wingert. ZS: 40. SR: Benjamin Feta (Villingen).