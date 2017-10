Regionalsport Schwarzwald FC Gütenbach lockt Platz eins

Kompletter Spieltag in den Fußball-B-Kreisligen. Staffel zwei bleibt sehr spannend

Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: (daz) Spitzenreiter FKB Villingen (20 Punkte) muss am Wochenende spielfrei zuschauen. Das ist die Chance des FC Gütenbach (20), FKB als neuen Tabellenführer zu beerben. Gütenbach spielt am Sonntag gegen den SV Niedereschach (16), der auf Platz drei steht. Es ist das Top-Spiel am Wochenende. Heimvorteil hat der Tabellenvierte NK Zagreb Villingen (16) gegen den FC Königsfeld II (6). Da auch Zagreb am Samstag klarer Favorit ist, könnte das Spitzenquartett noch enger zusammenrücken.

Ebenfalls am Samstag empfängt der FV/DJK St. Georgen (6) den FC Weiler (11). Die Bergstädter haben mit erst einem Zähler eine schwache Heimbilanz. In den weiteren Spielen am Sonntag empfangen die Sportfreunde Schönenbach (7) den FC Unterkirnach (12), der mit erst drei Saisonsiegen schon etwas unter Zugzwang steht. In Mönchweiler steigt indes gegen den A.S.C. St. Georgen das Kellerduell. Beide haben magere vier Punkte eingesammelt.

Staffel 2: Die Spannung an der Ligaspitze ist weiterhin groß, denn die ersten fünf Mannschaften trennen nur zwei Punkte. Spitzenreiter SG Unadingen/Dittishausen (17) spielt gegen die SG Döggingen/Hausen vor Wald (11). Die SG Unadingen ist auf eigenem Platz noch ungeschlagen. Der Tabellenzweite, die SG Kirchen-Hausen, schaut am Wochenende spielfrei zu, wie sich die Konkurrenten schlagen. Und da scheint der SV Aasen (15) gegen den FC Gutmadingen II (1) vor einer machbaren Aufgabe zu stehen. Aasen könnte mit einem Erfolg auf Platz zwei springen.

Das möchte auch der FC Wolterdingen (15), der beim TuS Blumberg (11) gastiert. Blumberg gelang bisher erst ein Heimsieg, während Wolterdingen schon dreimal auswärts die volle Punktzahl eingefahren hat. Wohl noch besser sind die Chancen der SG Aulfingen/Leipferdingen (16). Diese Mannschaft empfängt den bisher punktlosen FC Grüningen. Um den Anschluss nach oben kämpfen der SV Mundelfingen (12) und der SV Ewattingen (10) im direkten Vergleich.

Staffel 3: Wie bereits vor der Saison erwartet, zieht der TuS Bonndorf II (25) bisher souverän seine Kreise. Die Elf gab in den bisherigen neun Spielen nur zwei Punkte ab. Gegen den SV Friedenweiler (10) ist Bonndorf einmal mehr klarer Favorit. Der erste Verfolger, der SV Saig (19), sollte sich gegen den TuS Rötenbach (4) keine Blöße geben und die drei Punkte holen. Der stets ambitionierte FC Bernau (14) wird den VfB Mettenberg (9) im Auswärtsspiel nicht unterschätzen. Wie in Mettenberg findet auch das Spiel SV Titisee (7) gegen den Kreisliga A-Absteiger SV St. Märgen (7) am Samstag statt.