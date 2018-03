Regionalsport Schwarzwald FC Grüningen zeigt große Moral

Berichte von den höherklassigen Frauen-Mannschaften. Bittere Niederlage für Neukirch

Frauenfußball, Verbandsliga: Sportfreunde Neukirch – SG Vimbuch/Lichtenau 0:1 (0:1). (olg) Eine bittere Niederlage kassierte Neukirch: Bereits in der 22. Minute fiel das „Tor des Tages“. Als Grund für die Niederlage sah Trainer Dirk Huber „ein zu passives Abwehrverhalten von uns. Ansonsten war es echt gut, was meine Mädels gezeigt haben. Bei uns merkte man das Fehlen von Melanie Löffler in der Offensive.“ Der Gegner agierte sehr kompakt, sodass es für die Neukircherinnen kaum möglich war, Chancen herauszuspielen.

Hegauer FV II – SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen 2:2 (1:1). „Es war ein glücklicher Punkt für uns“, analysierte SG-Trainer Klaus Stärk das Remis im Hegau. Bereits früh geriet sein Team in Rückstand (11.). Lea Neumann gelang jedoch vor der Pause der 1:1-Ausgleich (36.). Sabine Rothe sorgte in der 61. Minute für das 1:2. Doch nur sechs Minuten später glich Lena Engesser für die Oberliga-Reserve zum 2:2 aus. Es blieb bis zum Abpfiff beim Gleichstand.

Stärk meinte nach der Partie: „Unsere Torfrau Melanie Hikuam hat uns mit zahlreichen Paraden den einen Punkt gerettet. Hegau war die bessere Mannschaft. Wir sind nach der schwierigen Vorbereitung noch nicht in der Form der Hinrunde.“

Frauen-Landesliga

FV Marbach – SV Nollingen 0:0. Für Trainer Holger Rohde hatte die Partie zwei Seiten auf der Medaille: „Ich war mit dem Spiel über weite Strecken sehr zufrieden. Nur mit dem Ergebnis nicht. Aus 7:0-Ecken und 18:1-Torschüssen haben wir zu wenig gemacht.“ Für Rhode sind es zwei verschenkte Punkte, „da wir auf ein Tor gespielt haben und der Gegner mit acht Leuten verteidigte“.

In der ersten Halbzeit ließen die Marbacherinnen vier „Hundertprozentige“ liegen durch Madeline Baschnagel, Cora Rigoni, Valeria Chiarelli und Judith Jakob mit einem Freistoß an die Latte. In der zweiten Hälfte hatten Samantha Aichele und Ramona Tränkle sehr gute Chancen zum möglichen 1:0.

FC Grüningen – SV Niederhof 4:3 (1:1). Es gibt Fußballspiele, die bleiben noch lange in Erinnerung. Die Partie in Grüningen gehört zu dieser Sorte. „Einfach der Wahnsinn. Unglaublich was für ein Krimi“, musste FCG-Trainer Matthias Limberger nach der Partie erst einmal durchatmen. „Wir lagen 1:3 zurück, hatten Chancen um Chancen vergeben, treffen Pfosten und Latte und machen dann in der Nachspielzeit noch das Siegtor“, sagte Limberger und lobte sein Team für „eine riesen Moral und großen Kampfgeist bis zum Schlusspfiff“. Durch den Erfolg bleibt der Spitzenreiter ungeschlagen und hat den Vorsprung auf die Verfolger um zwei Punkte vergrößert.

Charlotte Kuck traf in der 4. Minute zum 1:0 für die Gastgeber. Doch kurz vor der Pause (39.) glichen die Gäste aus Niederhof aus und gingen im zweiten Spielabschnitt durch einen Doppelschlag (56./60.) sogar mit 3:1 in Führung. Raffaela Stietz brachte das Grüninger Team auf 2:3 (76.) heran und traf in der 89. Minute zum 3:3. Als sich viele auf ein Remis einstellten, bekam Grüningen in der 90. Minute einen Eckball, den Eileen Bossick zum umjubelten 4:3 eiskalt vollstreckte.