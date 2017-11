Regionalsport Schwarzwald FC Grüningen düpiert Verfolger

6:1-Sieg im Topspiel der Frauen-Landesliga. SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen gewinnt

Frauenfußball, Verbandsliga: Hegauer FV II – Sportfreunde Neukirch 3:0 (2:0). Bittere Niederlage der Sportfreunde im Kellerduell: „Das war unser bislang schlechtestes Spiel in dieser Runde. Wir waren immer einen Schritt zu spät. Es war ein gebrauchter Tag. Zudem gingen bei den drei Gegentoren jeweils drei individuelle Fehler von mehreren Spielerinnen voraus“, sagte Neukirchs Trainer Dirk Huber. Bereits in der 11. Minute geriet der Gast in Rückstand und musste noch vor der Pause in der 38. Minute das zweite Gegentor schlucken. In der 65. Minute sorgten die Hegauerinnen für den 3:0-Endstand.

SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen – SV Gottenheim 1:0 (1:0). Nach zuletzt sechs Spielen ohne Sieg kam die SG endlich wieder zu einem Dreier. Dabei avancierte Christina Brugger zur Matchwinnerin und markierte in der 37. Minute mit dem 1:0 zugleich das einzige Tor der Partie.

Landesliga

FC Grüningen – SV Deggenhausertal 6:1 (2:1). Klasseleistung und verdienter Sieg des Tabellenführers gegen den Verfolger, der seine erste Niederlage kassierte. Grüningen dagegen bleibt im neunten Spiel ungeschlagen. „Wir haben eine starke Leistung gezeigt. Wichtig waren die ersten beiden schnellen Tore und der dritte Treffer direkt nach Halbzeit“, freute sich Trainer Mathias Limberger. Bereits in der 5. Minute fiel das 1:0 durch Elfmeter, nachdem Annemarie Gnielinksi von der Torfrau gefoult worden war und Raffaela Stietz sicher verwandelte. Beim 2:0 stand Denise Anders goldrichtig. Der 2:1-Anschluss resultierte aus einer Ecke heraus (33. ). Grüningens Torfrau Sabrina Trenkle hatte einige Male Glück wie bei einem Lattentreffer, parierte im gesamten Verlauf jedoch mehrere Gästeangriffe bärenstark. Umso wertvoller war nach dem Seitenwechsel in der 53. Minute das schnelle 3:1, bei dem Eileen Bossick ein schönes Zuspiel von Stietz aus zehn Metern unter die Latte knallte. Kurze Zeit später erhöhte Anders per Fernschuss auf 5:1 (61.) und köpfte eine Stietz-Ecke zum 5:1 ins Netz (71.). Den Schlusspunkt setzte Isabelle Limberger in der 83. Minute zum 6:1-Endstand.

SV Niederhof – FV Marbach 0:1 (0:0). Ein verdienter Arbeitssieg für Marbach: Die Gäste waren spielerisch das bessere Team. Die kompakt und robust spielenden Niederhoferinnen machten des den Gästen schwer, zu Chancen zu kommen. Mit Geduld nutzte Marbach in der 61. Minute eine Aktion: Eine scharfe Hereingabe von der rechten Seite drückte die SVN-Abwehrspielerin vor Cora Rigoni über die Linie. „Wir haben gut gespielt und verdient gewonnen. Ich musste vier angeschlagene Leistungsträger vom Feld nehmen und trotzdem hatten wir von der Bank Substanz und schaukelten das Ding souverän nach Hause“, lobte Marbachs Trainer Holger Rohde die geschlossene Mannschaftsleistung.

SV Worblingen – SV Titisee 2:2 (0:1). Die Gäste aus dem Schwarzwald verspielten in der Nachspielzeit zwei Punkte. Zunächst sah alles nach einem Auswärtssieg aus. Cindy Balzereit traf kurz vor (45.) und direkt nach der Halbzeit zum 1:0 und 2:0 (46.). Der Aufsteiger kam jedoch zum 1:2-Anschluss (74.) und schaffte in der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich (90.+1).

SV Nollingen – SG Mettenberg/Schluchsee/Feldberg 3:1 (3:0). Wie erwartet zog der Tabellenletzte den Kürzeren. Bereits zu Halbzeit stand es nach Toren in der 3., 16. sowie 45. Minute 3:0. Svenja Jordan markierte in der 82. Minute den Anschlusstreffer.