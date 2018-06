Regionalsport Schwarzwald FC Grüningen: "Statt Häme gibt es Zuspruch"

Fußball-B-Ligist beendet Fußball-Saison 2017/18 als einziges aktives Team im Bezirk Schwarzwald ohne Punkte

Fußball: Sportler haben immer den Ehrgeiz, sich mit Konkurrenten zu messen und ihre Wettkämpfe möglichst zu gewinnen. Dies klappt nicht immer. Siegen und verlieren, das ist der Sport. Das Siegen verlernt hat offenbar der FC Grüningen. In der Saison 2017/18 der Kreisliga B, Staffel 2, gab es 20 Spiele und 20 Niederlagen. Kein einziger Punkt steht auf der Habenseite. Grüningen ist die schlechteste der aktiven Mannschaften im Fußball-Bezirk.

„Zumindest haben wir einmal einen Titel“, schmunzelt der geschäftsführende Vorsitzende des FC Grüningen, Ralf Fien. Für ihn und alle in Grüningen kam die Bilanz nicht ganz überraschend. „Wir haben einen kleinen Kader und wenn dann noch das Verletzungspech zuschlägt, passiert es eben, dass du ohne Punkte bleibst“, sagt Fien. Im Kader stehen 16 Spieler, die zudem von AH-Spielern unterstützt werden. „Unser Manko ist das Training. Wir haben sehr viel Schichtarbeiter, sodass wir sogar auf nur noch eine Trainingseinheit in der Woche umstellen mussten. Zudem hatten wir in der Winterpause einen Hoffnungsträger verpflichtet, der aber verletzungsbedingt nur fünf Minuten auf dem Platz stand. Ich ziehe vor allen Spielern den Hut, denn wir traten immer wieder an, auch wenn die Erfolgschancen gering waren“, ergänzt Fien.

Zum dritten Mal in Folge schließt der FC Grüningen eine Saison auf dem letzten Platz ab. Vor zwei Jahren noch in der Kreisliga A und nun zum zweiten Mal in der Kreisliga B. Standen in der vergangenen Saison immerhin noch sieben Punkte auf der Habenseite, so befindet sich jetzt dort die Null. Auswärts sind die Grüninger gern gesehene Gäste, da sie regelmäßig die Punkte dort lassen. Und dennoch werden die Grüninger nicht mit Häme eingedeckt. „Es gibt eher viel Zuspruch. Viele verstehen, dass man schnell in so eine Lage kommen kann. Daher wird uns immer wieder Aufmunterung entgegen gebracht und es wird anerkannt, dass wir zu den Spielen antreten“, erläutert Fien seine Erkenntnisse.

Auch auf dem eigenen Platz ist die Aussicht auf Zählbares gering. Dennoch lassen sich im Schnitt 40 bis 50 Grüninger die Heimspiele ihres FC nicht entgehen. Einige von ihnen sind sogar auswärts dabei. „Da sind viele ehemalige Spieler darunter, die die Situation richtig einordnen können“, fügt Fien an. Die Stimmung lassen sich die Grüninger vom Misserfolg nicht vermiesen, zumal sich die Trainer Norman Limberger, Peter Buche und Julian Schrenk auch immer wieder etwas einfallen lassen, um die schlechte Serie zu beenden oder im Training für neue Anreize zu sorgen.

Aufgrund der begrenzten Personalmöglichkeiten gab und gibt es in Grüningen auch immer wieder Gedanken, mit einem Partner und Ortsnachbarn eine Spielgemeinschaft auf die Beine zu stellen. „Früher oder später wird es auch so kommen. Das zeigt sich auch in anderen Regionen des Bezirks. Zunächst aber wollen wir versuchen, auf eigenen Beinen zu stehen“, ergänzt Fien.

In kleinen Schritten soll es in den kommenden Spielzeiten wieder bergauf gehen. Die Rote Laterne abgeben, ist das erste Ziel, eine einstellige Platzierung das zweite. Ein neuer Trainer aus dem Bezirk Württemberg soll kommen, dazu ein Co-Trainer. Zudem versuchen Fien und seine Mitstreiter, ehemalige Spieler zu aktivieren, die noch im besten Fußballalter sind, aktuell aber nicht mehr spielen. Alle Aspekte zusammen zeigen, wie ernsthaft in Grüningen um eine bessere sportliche Zukunft gerungen wird, damit die Männer wieder erfolgreicher sind.

Bei den Frauen, die in der Landesliga spielen und dort auf Rang vier stehen, ist der FC Grüningen bereits ein sportliches Aushängeschild. Bei Männern wird es wohl nie so hoch gehen aber, so Fien: „Wir wollen das Verlierer-Image abstreifen. Dafür lohnt es sich zu arbeiten und dafür werden wir alles tun.“