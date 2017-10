Regionalsport Schwarzwald FC Furtwangen siegt etwas glücklich

Bregtäler bezwingen Hilzingen 3:2

Fußball-Landesliga: FC 07 Furtwangen – FC Hilzingen 3:2 (1:2). (wd) Die Gastgeber mussten kurzfristig auf Spielertrainer Knackmuß verzichten, der sich beim Aufwärmen verletzte. In Minute 6 ging Meier nach einem Steilpass von Willmann auf und davon. Er kam zu Fall, doch der Schiedsrichter zeigte dem Gästespieler nur die gelbe Karte. Nachdem Wehrle einen Schuss von Hägele pariert hatte, fiel das 1:0. Steffen Holzapfel setzte sich gegen zwei Abwehrspieler durch, umspielte den Torhüter und knallte den Ball ins lange Eck.

Danach scheiterten Meier (22.) und Willmann (24.) am Torhüter. In Minute 34 stand Geiger allein vor dem Torhüter, der den Schuss zur Ecke abwehrte. Steffen Holzapfel (36.) zwang den Schlussmann zu einer Glanzparade. Als der beste Hilzinger, Drochula, aus 16 Metern schoss, wehrte Wehrle den Ball zur Seite ab. Endres stolperte die Kugel zum 1:1 ins Netz. Mit einem Freistoß in den Winkel gelang Drochula sogar noch das 1:2.

In Halbzeit zwei verflachte die Partie. Die Gäste spielten auf Zeit und die Angriffe der Gastgeber verpufften im Ansatz. Mit einem Schuss aus 22 Metern glich Eschle etwas überraschend aus. Nun wurden die Gäste wieder agiler, doch das Spiel war zu durchsichtig. In der Schlussminute passte Markus Ringwald auf Meier, der aus 16 Metern schoss. Der Torhüter hielt den Ball nicht fest und Willmann staubte zum 3:2 ab. Unterm Strich ein glücklicher Sieg. Immerhin haben die Bregtäler den zweiten Saisonerfolg eingefahren und einen Konkurrenten im Tabellenkeller distanziert. Tore: 1:0 (16.) Steffen Holzapfel, 1:1 (39.) Endres, 1:2 (45.) Drochula, 2:2 (73.) Eschle, 3:2 (90.) Willmann; ZS: 150; SR: Lombardo (Rheinfelden).

FC 07 Furtwangen: Wehrle, M. Ringwald, Staudt, Ambs (57. Eschle), H. Holzapfel, J. Ringwald, Willmann, S. Holzapfel, Meier, Kaltenbach (87. Vollmer), Geiger.