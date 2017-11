FC Furtwangen imponiert

Fußball-Landesliga: FC 07 Furtwangen – Sp.Vgg. F.A.L. 2:1 (1:1). (wd) Furtwangen wollte nach dem Kantersieg in Donaueschingen nachlegen, was eindrucksvoll gelang. "Wir haben gezeigt, dass wir gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte mithalten können. Unsere Leistung war imponierend", lobte Spielertrainer Markus Knackmuß. Dabei musste der Gastgeber kurzfristig auf den erkrankten Kaltenbach verzichten.

Die Partie wurde auf hohem Tempo gespielt und wurde zu einem sehr guten Landesliga-Spiel. Bereits nach zehn Minuten führte Furtwangen. Meier flankte nach innen und der Gästetorhüter sowie ein Abwehrspieler waren sich nicht einig. Fichter freute sich und hämmerte den Ball aus acht Metern zum 1:0 in die Maschen. Und Furtwangen legte nach. Ambs (12.) schoss über das Tor und Meier (17.) scheiterte am Schlussmann. Erst in Minute 18 bot sich den Gästen eine Chance. Wehrle parierte einen Schuss von Hübschle. Furtwangen hatte weiter mehr Spielanteile. St. Holzapfel (23.) scheiterte nach einer Flanke von Staudt nur knapp und Fichter (30.) an Torhüter Hummel. Meier nahm eine Flanke von S. Holzapfel am Elfmeterpunkt volley, doch der Ball streifte knapp über die Latte. Überraschend fiel der Ausgleich. Sebastini setzte sich gegen zwei Abwehrspieler durch und seine Hereingabe köpfte Burgenmeister ins Netz.

Kurz nach der Pause musste Meier verletzt vom Platz. Ein schnell ausgeführter Freistoß erreichte Willmann und dessen flache Hereingabe verwertete St. Holzapfel aus fünf Metern zum 2:1. Die Gäste spielten nun härter, aber Furtwangen ließ sich nicht beirren. Die Holzapfel-Brüder und Fichter (81.) allein vor dem Tor hätten die Führung ausbauen können. Erst in Minute 85 kam Gästestürmer Strüver gefährlich vor das FC-Tor, doch sein Kopfball wurde eine sichere Beute für Wehrle. Auf der anderen Seite verpasste St. Holzapfel das 3:1. Tore: 1:0 (10.) Fichter, 1:1 (40.) Burgenmeister, 2:1 (57.) St. Holzapfel; ZS: 150; SR: Schmidt (Ühlingen-Birkendorf).

FC Furtwangen: Wehrle, M. Ringwald, Staudt, Schmitz, Ambs, J. Ringwald, Willmann, St. Holzapfel (89. Ferrara), Meier (52. H. Holzapfel), Fichter, Geiger (85. Markon).