Regionalsport Schwarzwald FC Furtwangen: Willmann und Ambs vor Abschied

Gelungenes Trainingslager der Bregtäler

Fußball: (daz) Ein gutes Spiel und ein rundum gelungenes Trainingslager bilanziert Markus Knackmuß, Spielertrainer des FC Furtwangen, das vergangene Wochenende. Im Testspiel unterlagen die Bregtäler am Samstag dem VfR Hausen mit 2:3 (1:3). Jens Fichter (18.) zum 1:1 und Jan Meier (86.) zum 2:3-Endstand erzielten die Furtwanger Tore. „Der Gegner hat uns richtig gefordert. Da die Jungs vor der Partie schon drei Trainingseinheiten in den Beinen hatten, bin ich mit dem Auftritt sehr zufrieden“, resümiert Knackmuß. Die Furtwanger haben das Trainingslager auch genutzt, um mit den Spielern über ihre Perspektiven zu sprechen. „Die Gespräche verliefen sehr gut. Wir haben die Zusagen von 17 Spielern für die kommende Saison“, so Knackmuß. Die langjährigen Spieler Marcel Ambs und Martin Willmann haben indes angekündigt, aus familiären und beruflichen Gründen etwas kürzertreten zu wollen. Knackmuß: „Mit beiden kann ich für die kommende Saison leider nicht mehr planen.“