Regionalsport Schwarzwald FC Furtwangen: Trotz Überzahl verloren

Bregtäler kassieren bei SpVgg F.A.L eine 1:2-Niederlage. Frühe Führung verspielt

Fußball-Landesliga: SpVgg F.A.L. – FC 07 Furtwangen 2:1 (1:1) (mm) Die Gäste aus Furtwangen waren mit zuletzt fünf Siegen in Folge und folglich mit breiter Brust angereist. Und so begannen die Bregtäler auch. Bereits in der zweiten Minute schlugen sie einen langen Ball in den Strafraum, wo Torwart Hummel den ersten Schuss noch parieren konnte, beim Nachschuss von Steffen Holzapfel aber chancenlos war. In der Folge hatte F.A.L. durch Krasniqi und Burgenmeister mehrfach die Möglichkeit, den Ausgleich zu erzielen, aber auch die Furtwanger hätten durch Fichter die Führung ausbauen können. In der 16. Minute eroberte die Heimmannschaft den Ball im Mittelfeld. Dann ging es schnell über Krasniqi auf Burgenmeister, der zum 1:1 abschloss.

In der 28. Minute wusste sich Frickingens Torwart Hummel nur mit einer Notbremse zu helfen und wurde zunächst mit Gelb verwarnt und dann mit Rot vom Platz gestellt. In der zweiten Hälfte verflachte das Niveau. Erst in der 64. Minute kam es zur ersten nennenswerten Chance, aber der Furtwanger Torwart Wehrle parierte einen Freistoß von Sebastiani von der Strafraumlinie. In der 87. Minute trieb Erdem den Ball vor das Tor der Gäste und legte quer auf Burgenmeister. Dieser zirkelte den Ball zum 2:1 Endstand ins linke Lattenkreuz. Tore: 0:1 (2.) S. Holzapfel, 1:1 (16.) M. Burgenmeister, 2:1 (7.) M. Burgenmeister; Bes. Vork.: Rot für Hummel (28./FAL).SR: Badstuber (Wangen im Allgäu); ZS: 180

FC Furtwangen: Wehrle, J. Stumpp (46. Ambs), M. Ringwald, Prezer, H. Holzapfel, J. Ringwald, M. Willmann, S. Holzapfel, Ganter, (60. Meier) Fichter, Geiger (68. Kaltenbach)