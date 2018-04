Regionalsport schwarzwald FC Furtwangen: Niederlage in der Nachspielzeit

FC Furtwangen: Niederlage in der Nachspielzeit

Bregtäler unterliegen 0:1 beim SC Konstanz

Fußball-Landesliga: SC Konstanz-Wollmatingen – FC 07 Furtwangen 1:0 (0:0). In der Nachspielzeit vergab der FC Furtwangen in Konstanz einen Punkt. In der ersten Halbzeit war von der Offensive der Gäste bis kurz vor der Halbzeit nichts zu sehen. Die Konstanzer waren zwar ständig im Angriff, vergaben aber alle Chancen.

Ein Kopfball von Ben Chaieb (5.) strich knapp über das Gästetor. Zwei Minuten später blieb Bongiovanni zweiter Sieger gegen Gästetorwart Christoph Wehrle. Auch eine Serie von Freistößen von den Konstanzern sorgte zwar für Gefahr vor dem Furtwangener Tor, aber zu keinem Torjubel. In Minute 22 verhinderte ein Defensivspieler der Gäste mit einem Fallrückzieher nach einem Kopfball von Remensperger die Führung der Heimelf. Nach einer halben Stunde scheiterte Al-Masoudi am Gästetorwart. Erst in Minute 40 hatte auch Furtwangen seine erste Möglichkeit. Der Abschluss von Jan Meier von der Strafraumlinie war aber auch für den SC-Torwart Bisinger kein Problem.

In der zweiten Halbzeit gestalteten die Gäste die Begegnung etwas offener und waren mit Schüssen von Markus Ringwald und Florian Kaltenbach nicht ungefährlich. Als sich alle auf eine torlose Begegnung eingestellt hatten, gab es ein Foulspiel am Konstanzer Auer im Strafraum. Mahbani verwandelte den Elfmeter souverän. Eine Chance hatten danach die Gäste, aber der Abschluss landete in den Armen von Bisinger. Tore: 1:0 (90./FE) Mahbani; SR: Gaspare Lombardo (Rheinfelden); ZS: 70.

FC 07 Furtwangen: Wehrle, M. Ringwald, Staudt, Prezer, (75. J. Stumpp), Ferrara, J. Ringwald, Willmann, S. Holzapfel (61. Schmitz), Meier, Kaltenbach (89. Knackmuß). H. Holzapfel.