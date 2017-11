Regionalsport Schwarzwald FC Furtwangen: Knackmuß genießt von außen

Bregtäler empfangen am Samstag den Spitzenreiter

Fußball-Landesliga: FC Furtwangen – FV Walbertsweiler-Rengetsweiler (Samstag, 14.30 Uhr). (daz) Obwohl beide Mannschaften in der Tabelle stattliche zwölf Punkte trennen, hat die Partie den Charakter eines Spitzenspiels. Die Gäste haben am vergangenen Wochenende die Tabellenführung übernommen, Furtwangen hat aus den vergangenen sechs Partien die Maximalpunktzahl 18 geholt. „Die Partie wird zeigen, wie weit wir schon sind. Wie vor zwei Wochen gegen Frickingen freuen wir uns auf diese Herausforderung. Wir müssen uns nicht verstecken, denn unsere Form stimmt und dass wir dieses tolle Spiel haben, hat sich meine Mannschaft einzig und allein selbst erarbeitet“, sagt Furtwangens Spielertrainer Markus Knackmuß.

Die Bregtäler mussten nach den ersten Schneefällen im Training improvisieren. Die Mannschaft habe die Bedingungen angenommen und laut Knackmuß gut gearbeitet. Nun hoffen die Furtwanger, dass der Platz abtaut. „Wir gehen zu hundert Prozent davon aus, dass wir spielen werden“, so Knackmuß. Der Trainer wird die Startelf, die am vergangenen Wochenende in Löffingen mit 3:0 gewann, nur auf einer Position umstellen. Tim Geiger steht nicht zur Verfügung. Für ihn bietet sich Heiko Holzapfel an. „Heiko war immer dran an den ersten Elf. Nun kommt seine Chance“, kündigt Knackmuß an. Wieder im Kader steht zudem Florian Kaltenbach. Bei dieser Auswahl an Spielern verzichtet Markus Knackmuß auf einen eigenen Einsatz von Beginn an. „Ich werde das Spiel eher von außen genießen.“

Der Furtwanger Trainer rechnet mit einem Gegner, der seine Top-Position mit aller Macht verteidigen will. Gefordert ist die Abwehr der Bregtäler. Knackmuß: „Hier müssen wir die richtigen Lösungen finden. Nach vorn werden wir sicherlich unsere Möglichkeiten erhalten.“