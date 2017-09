Regionalsport Schwarzwald FC Furtwangen: Keine Zeit für Ausreden

Bregtäler stehen am Sonntag im Heimspiel gegen den SC Konstanz unter Zugzwang

Fußball-Landesliga: FC Furtwangen – SC Konstanz-Wollmatingen (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Wohin führt der Weg des FC Furtwangen? Mit lediglich drei Punkten auf dem Konto, stehen die Bregtäler in der auf Sonntag verlegten Partie unter Zugzwang. Auch die vor der Saison deutlich stärker eingeschätzten Gäste haben bisher nur einen Zähler geholt und bei der jüngsten 1:2-Niederlage beim FC 08 Villingen auch noch zwei Spieler mit der Ampelkarte verloren.

„Die Konstellation ist klar. Wir dürfen den Zug nach vorne nicht verpassen“, sagt Furtwangens Spielertrainer Markus Knackmuß. Er hat sich den Gegner im Spiel bei der DJK Villingen angeschaut und wird seine Erkenntnisse in die Spielvorbereitung mit einfließen lassen. „Wir haben zuletzt mehrfach ordentlich Fußball gespielt, uns dafür aber zu wenig belohnt. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Drei Punkte müssen her, sonst stecken wir für längere Zeit in einer Tabellenregion fest, die uns allen nicht gefällt“, ergänzt Knackmuß.

Bis auf den angeschlagenen Steffen Holzapfel, mit dem Knackmuß nicht plant, haben die Furtwanger erstmals seit Beginn der Saison wieder alle Spieler an Bord. Das ermöglicht einige Alternativen. Vor allem offensiv ist nach der Rückkehr von Jens Fichter mehr möglich. Auch Jan Meier möchte seinen zwei Saisontreffern weitere folgen lassen. Knackmuß: „Wir sind gut vorbereitet und wollen dreifach punkten.“