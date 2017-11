Regionalsport Schwarzwald FC Brigachtals Trainer Werner Bucher: "Ich hätte alle Spieler auswechseln können"

Rückblick auf den 16. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga. Nur drei Partien wurden ausgetragen

Fußball-Bezirksliga: (daz) Durch die zahlreichen, witterungsbedingten Spielausfälle an den vergangenen zwei Spieltagen bekommt die Tabelle immer mehr ein schiefes Bild. Nur fünf Mannschaften haben bisher alle 16 Partien ausgetragen. Ebenso viele Teams stehen erst bei 14 Spielen.

Eine Woche trainierte die Elf des FC Pfaffenweiler im Hinblick auf das Spiel in Brigachtal auf dem Hartplatz. Eine Maßnahme, die sich am Samstag mit dem 4:0-Erfolg in Klengen auszahlte. „Wir haben den Platz gut angenommen und versucht zu kombinieren. Wir haben schöne Tore erzielt und immer spielerische Lösungen gesucht“, sagt Spielertrainer Patrick Anders. Die nun 33 Punkte stimmen Anders sehr zufrieden: „Damit war nicht zu rechnen. Noch schöner wären aber 36 nach dem kommenden Heimspiel gegen Bonndorf“, ergänzt Anders, der in dieser Partie erstmals in der Saison auf dem Platz nicht mithelfen kann, denn ihn plagt seit Samstag ein Muskelfaserriss.

Beim FC Brigachtal musste Trainer Werner Bucher erkennen, „dass bei uns die Mehrzahl der Spieler richtig platt ist“. Die jüngste Aufholjagd habe unheimlich an der Substanz gezerrt. „Mir war klar, dass wir irgendwann in ein Loch fallen. Jetzt sind wir mittendrin. Ich hätte schon nach 45 Minuten alle Spieler auswechseln können. Die fehlende Frische produziert Fehler, die Pfaffenweiler ausgenutzt hat“, bilanziert Bucher. Alles, was die Mannschaft in den vergangenen Wochen seit seiner Übernahme ausgezeichnet hat, ließ die Elf am Samstag vermissen. Bucher will deswegen aber nicht auf den Tisch schlagen, denn der Trainer ist lange genug im Geschäft, um sich in die Lage der Spieler zu versetzen.

Schon vor der Partie gegen den FV Tennenbronn hatte Heinz Jäger, Trainer des FC Gutmadingen, den Zeigefinger gehoben. „Wir passen exakt in das Beuteschema der Tennenbronner.“ Das 2:2 auf eigenem Platz unterstrich die Befürchtungen des Übungsleiters. „Wir haben über 90 Minuten gut gespielt. Ein Ballverlust ohne Not eröffnete Tennenbronn den 1:2-Anschlusstreffer. Dass das 2:2 aus einem direkt verwandelten Eckball resultierte, sagt alles“, so Jäger. Für seine Elf war es die erste Punkteteilung im bisherigen Saisonverlauf. Dadurch schafften es die Gutmadinger nicht, den Druck auf den spielfreien Tabellenführer Geisingen zu erhöhen.

Für den im Krankenhaus weilenden Trainer Carmine Italiano betreute Assistent Frank Dresel den FV Tennenbronn in Gutmadingen. „Wir wären vor dem Spiel mit einem Punkt zufrieden gewesen und sind es auch jetzt. In der Nachspielzeit war sogar ein 3:2-Erfolg möglich, aber das Ergebnis geht in Ordnung“, sagt Dresel. Seine Elf habe sich mit einer couragierten Leistung den Zähler verdient. Dresel weiß auch, „dass das Ergebnis eher Gutmadingen als uns ärgert“. Italiano nahm die Kunde des Punktes wohlwollend in Empfang. „Das ist in Ordnung“, lautete seine Einschätzung vom Krankenbett.

Mit dem 1:0-Erfolg gegen die DJK Donaueschingen II knackte der FC Dauchingen die Marke von 20 Punkten. „Nun gilt es, den guten Mittelfeldplatz mit in die Winterpause zu nehmen“, betont Trainer Uli Bärmann. Für ihn ist das 1:0 „ein super Ergebnis“, denn die Dauchinger Abwehr ließ nahezu nichts an Chancen zu. „Ich habe versucht, meine Mannschaft gut einzustellen. Offenbar ist mir das auch gelungen“, stellt Bärmann fest.

Wenig ging hingegen am Samstag bei der DJK Donaueschingen II. „Wir hätten noch zwei Stunden spielen können und wohl kein Tor geschossen. Solche Tage gibt es“, sagt Trainer Erich Thurow. Es war die erste Partie in der Saison, in der die Allmendshofener ohne eigenen Treffer blieben. Hinzu kommt, dass der Hartplatz der Mannschaft offenbar nicht liegt. Thurows Ärger hält sich in Grenzen. „Wir haben bisher eine klasse Saison gespielt. Es sollte in Dauchingen einfach nicht sein. Aber wir haben alles probiert, deshalb gibt es auch keine Vorwürfe.“