FC Brigachtal gewinnt mit 2:1

Siegfried Andräß, Trainer der SG Riedböhringen/Fützen, tippt den heutigen Bezirksliga-Spieltag

Fußball-Bezirksliga: (daz) Mit einem 5:1-Sieg gegen Königsfeld hat die SG Riedböhringen/Fützen am Wochenende ein Lebenszeichen im Kampf um den Klassenerhalt gesendet. SG-Trainer Siegfried Andräß tippt für den SÜDKURIER die Partien des 24. Spieltags.

SV Überauchen – FC Brigachtal (18.45 Uhr). „Beide sind in unmittelbarer Tabellennähe zu uns. Eine Punkteteilung hilft keinem von beiden, auch wenn sie für uns gut wäre. Ich rechne in diesem Lokalderby mit einer ganz engen Kiste. Der Kampf wird in dieser Partie dominieren. Mein Tipp: 1:2.“

TuS Bonndorf – FC Gutmadingen (19 Uhr). „Bonndorf ist sehr gut aus der Winterpause gekommen. Der Trainerwechsel hat offenbar neue Impulse gebracht. Gutmadingen hat am vergangenen Wochenende unentschieden gespielt und die Chance verpasst, zum Spitzenreiter aufzuschließen. Ich tippe auf eine Punkteteilung – 2:2.“

SV Geisingen – FC Dauchingen (19 Uhr). „Geisingen hat zuletzt einige Spiele sehr knapp gewonnen, aber Platz eins verteidigt. Sie sollten gewinnen, sonst kommen die Konkurrenten näher. Dauchingen ist jedoch gefährlich, deshalb gewinnen die Geisinger nur knapp mit 3:2.“

SV TuS Immendingen – FC Hochemmingen (19 Uhr). Immendingen hat zuletzt drei Siege gefeiert und sich aus der Abstiegszone gelöst. Offenbar ist die Elf gefestigt und hat sich etwas freigespielt. Hochemmingen ist auch auswärts stark und hat zuletzt ebenfalls eine Siegesserie hingelegt. Ich tippe 1:3.“

SV Hölzlebruck – FC Pfaffenweiler (19 Uhr). „Pfaffenweiler kenne ich nicht, dafür habe ich Hölzlebruck am Wochenende beim 1:1 in Gutmadingen gesehen. Spielt Hölzlebruck ähnlich gut auf, gewinnen sie mit 2:1.“

FV Marbach – SG Riedböhringen/Fützen (19 Uhr). „Der Sieg gegen Königsfeld muss uns Auftrieb geben. Wir wollen in Marbach etwas mitnehmen. Wenn wir an die jüngste Leistung anknüpfen, sollte das auch machbar sein.“

FC Königsfeld – DJK Donaueschingen II (19 Uhr). „Königsfeld hat zuletzt Ergebnisse abgeliefert, die wohl keiner erwartet hat. Bei uns fehlten einige der Königsfelder Offensivspieler. Sind diese wieder dabei, gewinnt Königsfeld die Partie. Ansonsten traue ich den spielstarken Donaueschingern einen 3:1-Erfolg zu.“

SG Riedöschingen/Hondingen – FV Tennenbronn (19 Uhr). „Die SG Riedöschingen/Hondingen steht in der Tabelle direkt hinter uns. Ich würde mich freuen, wenn es so bleibt. Andererseits glaube ich nicht, dass die Gastgeber gegen Tennenbronn ganz leer ausgehen. Ich tippe auf ein Unentschieden – 1:1.“