Regionalsport Schwarzwald FC Bräunlingen verspielt 3:0-Führung

Elfter Spieltag der Kreisliga A, Staffel 2. Eisenbach weiter sieglos

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: SV Grafenhausen – FC Bräunlingen 3:3 (0:3). (ms) Bräunlingen dominierte den ersten Abschnitt und führte nach Toren von Raphael Emminger und Kai Albicker verdient mit 3:0. Nach der Pause wachte Grafenhausen auf: Kevin Rosa, Martin Kech und Florian Haselbacher entrissen den Bräunlingern den sicher geglaubten Dreier. Tore: 0:1 (3.) Emminger, 0:2 (22.) Albicker, 0:3 (34.) Emminger, 1:3 (53.) Rosa, 2:3 (61.) Kech, 3:3 (82.) Haselbacher. ZS: 120. SR: Philipp Eschle (Gütenbach).

SV Hinterzarten – FV Möhringen 5:0 (0:0). Nach torloser erster Hälfte drehte Hinterzarten Mitte der zweiten Hälfte auf und schenkte Möhringen fünf Tore ein. Tore: 1:0 (58.) Jona Schuler, 2:0 (68.) Kay Ruf, 3:0 (70.) Schuler, 4:0 (73.) Vencimo Do Cabo, 5:0 (90.+3) Do Cabo. ZS: 150. SR: Jürgen Bieber (Vörstetten).

SSC Donaueschingen – FC Lenzkirch 4:1 (1:0). Fatih Atar brachte den SSC nach einer halben Stunde verdient in Führung. Nach der Pause legten Sebastian Charton, Denis Laichner und Enrico Kirch nach. Rafael Teixeiras Tor zum 3:1 war Ergebniskosmetik. Tore: 1:0 (34.) Atar, 2:0 (65.) Charton, 3:0 (70.) Laichner, 3:1 (73.) Teixeira, 4:1 (86.) Kirch. ZS: 100. SR: Uwe Freigang (St. Georgen).

FC Löffingen II – TuS Oberbaldingen 2:3 (1:0). Dario Farace brachte die Hausherren nach 24 Minuten in Führung. Sekunden nach der Pause legte Nico Klein zum 2:0 nach. Danach zeigte Oberbaldingen große Moral und drehte durch Al Hassan Minteh, Jansen Djimogou und ein Tor in der Nachspielzeit von Jallow Saja das Spiel. Tore: 1:0 (24.) Farace, 2:0 (46.) Klein, 2:1 (50.) Minteh, 2:2 (52.) Djimogou, 2:3 (90.+2) Saja. ZS: 130. SR: Bernd Kaiser (Königsfeld).

SV Gündelwangen – SV Öfingen 2:4 (0:2). In einer abwechslungsreichen Partie führten die Gäste zur Pause verdient. Mit dem dritten Tor Sekunden nach Wechsel schien die Partie entschieden. Gündelwangen kämpfte sich nochmals heran. Markus Wenzler beseitigte mit dem 2:4 aber alle Zweifel. Tore: 0:1 (22.) Fabian Ott, 0:2 (38.) Wenzler (FE), 0:3 (46.) Jannik Pottin, 1:3 (57.) Cezar Duduta, 2:3 (63.) Thomas Fischer, 2:4 (82.) Wenzler (FE). ZS: 120. SR: Andreas Kleiser (Hinterzarten). Rot: SVG (80.).

SV Göschweiler – FC Hüfingen 0:1 (0:0). In einer ausgeglichenen ersten Hälfte vergaben beide Mannschaften gute Chancen. Das Tor des Tages erzielte Andreas Meyer. Unterm Strich ein glücklicher, aber verdienter Auswärtserfolg. Tore: 0:1 (82.) Meyer (FE). ZS: 140. SR: Frederic Aich (Häusern). GR: SVG (80.).

FC Bad Dürrheim – FC Pfohren 2:3 (1:1). Die erste Hälfte des Topspiels war ausgeglichen. Bad Dürrheim startete gut und ging nach 21 Minuten durch Ante Terzic in Führung. Nach dem Ausgleich durch Fabian Reichmann verloren die Gastgeber den Faden. Zwar stellte Nazir Zulji per Fernschuss in Abschnitt zwei auf 2:1, Sebastian Boma und David Gemon drehten aber nochmals die Partie. Tore: 1:0 (21.) Terzic, 1:1 (30.) Reichmann, 2:1 (56.) Zulji, 2:2 (60.) Boma, 2:3 (70.) Gemon. ZS: 75. SR: Gerhard Benning (Dauchingen).

FC Neustadt II – SV Eisenbach 1:1 (0:0). In einem schwachen Spiel leisteten sich beide Mannschaften zu viele Fehler. Arthur Balke bestrafte einen dieser Fehler zum 1:0. Die Führung hielt nicht lange, da Florian Heizmann zehn Minuten später egalisierte. Tore: 1:0 (60.) Balke, 1:1 (70.) Heizmann. ZS: 120. SR: Antonio Tafaro (Münstertal). GR: FCN (80.).