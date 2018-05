Regionalsport Schwarzwald FC Bräunlingen macht Meisterstück

Die Titelentscheidung am 28. Spieltag ist gefallen.

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: FC Bräunlingen – SV Hinterzarten 3:2 (1:1).

Durch den späten Heimsieg machte Bräunlingen die Meisterschaft und den Bezirksliga-Aufstieg perfekt. Nach vier Minuten ging zunächst Hinterzarten im Anschluss an einen Standard in Führung. Nun wurde das Heimteam besser. Eine schön herausgespielte Situation krönte Kai Albicker (40.) zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel kamen beide Seiten zu weiteren Torchancen. Dominik Emminger (64.) traf erst per Traumschlenzer zum 2:1, ehe ein weiterer Abschluss des Bräunlingers vom Innenpfosten wieder ins Feld zurücksprang. Am Ende reichte es aber zum "Dreier" und zum vorzeitigen Titelgewinn.

Tore: 0:1 (4.) Daniel Martin, 1:1 (40.) Albicker, 2:1 (64.) Emminger, 2:2 (81. HE) Jona Schuler, 3:2 (90.+2) Philipp Müller.

ZS: 300.

SR: Marcel Haberbosch (Villingen).

Bes. Vork.: Gelb-Rot (88.) Hinterzarten.