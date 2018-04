Regionalsport Schwarzwald FC Bräunlingen klettert an die Tabellenspitze

24. Spieltag der Kreisliga A, Staffel 2. Gündelwangen landet hohen Sieg in Eisenbach

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (mst) TuS Oberbaldingen – SV Göschweiler 2:0 (0:0). Oberbalingen war die tonangebende Mannschaft und scheiterte in Hälfte eins mehrfach am starken Gästetorhüter Anatoli Skirtac. Nach der Pause brach Almani Camara nach schöner Vorarbeit von Abdul Azis Lowe den Bann, ehe Baia Camara nachlegte. Tore: 1:0 (60.) Camara, 2:0 (72.) Camara. ZS: 120. SR: Frank Bugiel (St. Georgen).

SV Öfingen – SV Hinterzarten 2:2 (0:1). Der Favorit erwischte einen Start nach Maß und ging nach sieben Minuten durch Jona Schuler in Führung. Auch in Hälfte zwei startete Hinterzarten besser und legte das zweite Tor durch Peter Kerler nach. Dann steigerte sich Öfingen. Per Strafstoß verkürzte Matthias Zeller und in der Nachspielzeit besorgte Ruben Summ den glücklichen, aber verdienten Ausgleich. Tore: 0:1 (7.) Schuler, 0:2 (50.) Kerler, 1:2 (57.) Zeller (FE), 2:2 (90.+1) Summ. ZS: 100. SR: Andre Cellier (Villingen-Schwenningen).

FC Neustadt II – FC Löffingen II 2:3 (2:0). Neustadt begann gut und ging durch Daniel Kapetanovic in Führung. In der Folge legte Jonas Feser per Elfmeter nach. Nach der Pause bestimmte Löffingen das Spiel und drehte die Partie durch Tore von Florian Hofmann sowie einen späten Treffer durch Tobias Urban. Tore: 1:0 (8.) Kapetanovic, 2:0 (28.) Feser (FE), 2:1 (55.) Hofmann, 2:2 (64.) Hofmann, 2:3 (88.) Urban. ZS: 50. SR: Philipp Porep (Merzhausen).

FC Hüfingen – SSC Donaueschingen 0:3 (0:1). Der Favorit tat sich zunächst schwer, ging dann aber nach 32 Minuten durch Felix Seltmann in Führung. Nach der Pause war der SSC klar am Drücker und schraubte das Ergebnis durch schön herausgespielte Tore von Denis Laichner und Jochen Reihs nach oben. Tore: 0:1 (32.) Seltmann, 0:2 (52.) Laichner, 0:3 (87.) Reihs. ZS: 100. SR: Markus Erath (Villingen).

FC Pfohren – FC Bräunlingen 1:3 (0:1). Bräunlingen war von Beginn an tonangebend und nutzte die Pfohrener Fehler gnadenlos aus. Ugur Tad brachte den Spitzenreiter in Führung, Raphael Emminger legte kurz nach der Pause nach. Zwar keimte bei Pfohren nach dem 1:2 durch David Gemon nochmals Hoffnung auf, Philipp Müller machte diese aber per Konter in der Schlussphase zunichte. Tore: 0:1 (23.) Tad, 0:2 (46.) Emminger, 1:2 (80.) Gemon, 1:3 (86.) Müller. ZS: 220. SR: Uwe Müller (Höchenschwand).

FV Möhringen – SV Grafenhausen 3:4 (1:1). In einem spektakulären Schlagabtausch agierten beide Teams mit offenem Visier. Die Führung wechselte dreimal. Am Ende siegte Grafenhausen verdient. Tore: 1:0 (23.) Jan Dirschauer, 1:1 (32.) Lars Morath, 1:2 (48.) Haselbacher, 2:2 (51.) Stephan Paulsen, 3:2 (65.) Jonathan Bell, 3:3 (75.) Blerim Kushutani, 3:4 (78.) Haselbacher (FE). ZS: 100. SR: Horst Kienzler (Bräunlingen).

FC Lenzkirch – FC Bad Dürrheim II 2:2 (2:2). Gegen ersatzgeschwächte Gäste ließen die besseren Lenzkircher einige Chancen liegen. Jonas Friedrich sorgte mit einem schönen Tor für das 1:0, ehe die Kurstädter durch Jack-Anugit Phantavong und Jeremias Fischerkeller die Partie drehten. Christian Longo Longo traf zum Endstand. Tore: 1:0 (8.) Friedrich, 1:1 (15.) Phantavong, 1:2 (26.) Fischerkeller, 2:2 (29.) Longo Longo. ZS: 120. SR: Jedediah Bartler (Brigachtal).

SV Eisenbach – SV Gündelwangen 0:5 (0:4). Bereits nach elf Minuten ebnete Thomas Fischer mit zwei Toren den Weg für den klaren Auswärtssieg, der mit einer besseren Chancenverwertung noch deutlicher hätte ausfallen können. Tore: 0:1 (2.) Fischer, 0:2 (11.) Fischer, 0:3 (39.) Kevin Lücke, 0:4 (42.) Lücke, 0:5 (49.) Cezar Duduta. ZS: 80. SR: Maximilian Schreiber (Bonndorf).