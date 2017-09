Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheims Trainer Scheu spricht von wegweisender Partie

Verbandsligist aus der Kurstadt spielt beim punktlosen Tabellenletzten SC Hofstetten

Fußball-Verbandsliga: SC Hofstetten – FC Bad Dürrheim (Samstag, 17 Uhr). Erst zwei seiner bisherigen sechs Spiele bestritt der FC Bad Dürrheim auswärts. Beide wurden verloren. Am Samstag, zu einer ungewohnten Anstoßzeit, sollten die ersten Auswärtszähler her, denn es geht zum Tabellenletzten, der seinerseits noch auf den ersten Punktgewinn überhaupt wartet. Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu hat die Partie zu einem „wegweisenden Spiel“ ausgerufen. Mit einem Sieg würden die Kurstädter den Anschluss an das untere Tabellenmittelfeld herstellen. „Gehen wir leer aus, werden wir wohl bis Weihnachten im Tabellenkeller stecken“, befürchtet der Fußballlehrer.

Mit Hofstetten, Lörrach und Radolfzell warten nun drei Aufsteiger in Folge auf die Kurstädter. Diese drei Partien sollten die Scheu-Schützlinge nutzen, um möglichst kräftig zu punkten. „Wir schauen nur auf den Samstag. Jeder Spieler in der Mannschaft sollte die Bedeutung dieser Partie begriffen haben. Wer jetzt noch überheblich oder mit halber Kraft und Konzentration auftritt, dem ist nicht mehr zu helfen“, stellt Scheu heraus. Er warnt gleichzeitig davor, den Gegner am bisherigen Abschneiden zu messen. „In der vergangenen Saison hat Neustadt auch an den ersten acht Spieltagen nicht gepunktet und letztlich die Klasse gehalten. Hofstetten ist Ähnliches zuzutrauen. Wir dürfen diese Mannschaft nicht aufbauen.“

Die Trainingseinheiten unter der Woche waren für den Bad Dürrheimer Trainer fast schon gewohnt schwierig. Selten durfte Scheu mehr als zwölf Spieler begrüßen. Patrick Detta, Dimitri Bärwald und Eduard Mladoniczky meldeten sich krank ab. Auch Jonas Schwer, auf dessen Comeback die Kurstädter warten, war nicht bei allen Übungseinheiten dabei. Scheu: „Der Kreis der Mannschaft bleibt immer überschaubar. Vor diesem Hintergrund ist es schwer, etwas abzustimmen oder einzustudieren.“

Noch hat Scheu den vorjährigen Landesliga-Meister der Staffel 1 nicht persönlich gesehen, wird jedoch seine Elf nicht ohne Tipps auf den Platz schicken. Gesperrt ist bei den Gastgebern Manuel Buchholz, der bisher einmal traf, aber zuletzt in Endingen die Ampelkarte sah. Nach der 1:2-Niederlage in Endingen sprach Hofstettens Trainer Martin Leukel von einer deutlichen Leistungssteigerung seiner Elf. Besonders gewarnt sein sollten die Kurstädter nach den Worten von Endingens Trainer Lupfer: „Hofstetten spielt nicht wie ein Tabellenletzter. Sie hätten bei uns auch drei Punkte mitnehmen können.“