Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheims Trainer Scheu setzt erneut auf Leichtle

Fußball-Verbandsligist aus der Kurstadt spielt am Sonntag beim 1. SV Mörsch

Fußball-Verbandsliga: 1. SV Mörsch – FC Bad Dürrheim (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Durch die 1:3-Heimniederlage am Dienstag gegen Stadelhofen ist der FC Bad Dürrheim wieder auf dem ersten direkten Abstiegsplatz angekommen. Getauscht haben die Kurstädter mit dem kommenden Gegner, der seit dem 18. Spieltag unter dem Strich stand. Für die Dürrheimer bedeutet diese Konstellation, zumindest nicht mit leeren Händen vom Platz zu gehen. Wie es klappt, zeigten die Kurstädter in der vergangenen Saison, als sie in Mörsch einen 5:1-Erfolg feierten. Damals freilich mit einer ganz anderen Mannschaft. In der Vorrunde der laufenden Saison revanchierte sich Mörsch mit einem 3:2-Sieg in Bad Dürrheim.

Woran das Spiel der Kurstädter aktuell krankt, wurde zuletzt deutlich sichtbar. Bis zum Strafraum sieht das Spiel gut aus, doch dann geht fast nichts mehr. Kaum ein Spieler wagt den Torabschluss und so haben die gegnerischen Abwehrreihen leichtes Spiel. „Ich mache keinem Spieler einen Vorwurf, wenn er das Tor nicht trifft oder der Torhüter den Schuss hält. Wir müssen mehr den Abschluss suchen und auch einmal einen Fehler in der Defensive des Gegners provozieren“, sagt Trainer Reiner Scheu und fügt an: „Wir sind viel zu brav. Das trifft auch bei taktischen Fouls zu. Ich will keine unfaire Härte im Spiel sehen, aber manchmal ist ein taktisches Foul hilfreich, um einen Gegenspieler zu stoppen“, ergänzt Scheu. Allerdings haben die wenigen gelernten Offensivspieler aktuell Ladehemmung. Zudem sind einige nicht ganz fit. Nico Tadic oder Sime Fantov versuchen es, haben aber noch Trainingsrückstand.

Wie gegen Stadelhofen wird auch in Mörsch Konstantin Leichtle für Jonas Kapp zwischen den Pfosten beginnen. Am Dienstag überraschte der Wechsel, den Scheu so erklärt: „Konstantin ist immer im Training und bietet sich an. Jonas ist aus beruflichen Gründen nicht immer da. Ich habe Jonas die Gründe erläutert und er hat sie verstanden. Leichtle hat gegen Stadelhofen in zwei, drei brenzligen Situationen gezeigt, dass er das Potenzial für die Liga hat“, fügt Scheu an.

Mit 15 Feldspielern und zwei Torhütern war der Dürrheimer Kader am Dienstag gut gefüllt. So wird es auch in Mörsch sein. Was optisch gut aussieht, relativiert sich auf den zweiten Blick. Bei den sechs Akteuren auf der Bank ist kein gelernter Angreifer dabei. Fast ausschließlich nur Defensivkräfte. Scheu: „Es wird bis zum Ende der Saison ein Tanz auf der Rasierklinge bleiben. Mehr Möglichkeiten haben wir aktuell nicht.“