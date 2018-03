Regionalsport Schwarzwald FC Bad DürrheimK: Kämpferisch und spielerisch stark

Eindrucksvolle Vorstellung beim 3:0-Sieg gegen Denzlingen

Fußball-Verbandsliga: FC Bad Dürrheim – FC Denzlingen 3:0 (1:0). Eine Woche nach der unglücklichen 3:4-Niederlage in Offenburg zeigten sich die Verbandsliga-Fußballer des FC Bad Dürrheim gut erholt und feierten einen klaren 3:0-Erfolg gegen Denzlingen. Damit verschafften sich die Kurstädter im Abstiegskampf weiter Luft.

Die Gastgeber zeigten vor rund 100 Zuschauern eine eindrucksvolle Vorstellung und erzielten bereits in der 16. Minute den Führungstreffer. Ali Sari setzte sich auf der rechten Seite durch und bediente Nico Tadic, der mit einem Flachschuss aus zwölf Metern traf. Die Kurstädter standen in der Defensive sicher und machten in der Offensive mächtig Dampf. Die Mannschaft von Trainer Reiner Scheu überzeugte nicht nur kämpferisch, sondern auch spielerisch.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste aus Denzlingen ihre stärkste Phase. Die Elf von Trainer Armin Jungkeit entwickelte nun enormen Druck auf das Dürrheimer Tor. Schlussmann Jonas Kapp hatte nun einiges zu tun. Mitten in dieser Drangphase markierten die Hausherren nach knapp einer Stunde das 2:0. Felix Schaplewski erkämpfte sich den Ball und spielte auf Raphael Bartmann, der wiederum Tadic bediente. Nach dessen Schuss staubte schließlich Sime Fantov zum 2:0 (59.) (ab). Das war die Vorentscheidung, denn dieser Treffer zeigte bei Denzlingen Wirkung.

Die Hausherren kontrollierten nun das Geschehen. Allerdings zog sich Yakup Sevimli eine Zerrung zu und musste, ebenso wie Fantov, verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Trotz des Handicaps gelang den Gastgeber noch das 3:0. Bartmann erzwang in Minute 83 einen Eckball, trat die Ecke selbst und legte Joshua Woelke auf, der unhaltbar einnetzte.

Bad Dürrheims Spielausschussvorsitzender Mete Morat kommentierte die Partie so: „Wir haben, wie schon bei unseren Auswärtspartien in Nendingen und Offenburg, stark gespielt. Auch die Denzlinger mussten eingestehen, dass wir die bessere Mannschaft waren. Die Gäste hatten zwar eine starke Viertelstunde nach der Halbzeitpause, ansonsten hatten wir die Partie aber immer sicher im Griff.“ An Ostern müssen die Rot-Weißen gleich zweimal ran. Am Karsamstag gastiert der FC Bad Dürrheim beim FC Auggen und am Ostermontag gibt der Freiburger FC in der Kurstadt seine Visitenkarte ab. Tore: 1:0 (16.) Tadic, 2:0 (59.) Fantov, 3:0 (83.) Woelke. Schiedsrichter: Najib Nasser (SV Rust). Zuschauer: 100.

FC Bad Dürrheim: Kapp, Becker, Bah, Sevimli (68. Cil), Bartmann, Sari (79. Mladenovic), Tadic, Fantov (76. Rönnefarth), Woelke, Schaplewski, Detta.