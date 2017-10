Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim zurück im Abstiegskampf

Verbandsligist unterliegt auf eigenem Platz nach zweimaliger Führung gegen Mörsch mit 2:3 Toren

Fußball-Verbandsliga: FC Bad Dürrheim – 1. SV Mörsch 2:3 (1:1). Nur eine Woche nach dem vermeintlichen 5:1-Befreiungsschlag in Stadelhofen stecken die Kurstädter wieder mittendrin im Abstiegskampf. Obwohl Mustafa Akgün die zweimalige Führung gelang, reichte es nicht einmal zu einem Punkt, denn in der vierten Minute der Nachspielzeit gelang den Gästen der Siegtreffer. Vorausgegangen war ein gravierender Schnitzer in der Bad Dürrheimer Hintermannschaft.

"Es ist eine sehr bittere Niederlage. Nach schwachen ersten 45 Minuten haben wir uns in der zweiten Halbzeit viele Chancen erspielt. Doch statt des dritten Treffers kassieren wir den Ausgleich. Wir waren vor allem defensiv sehr schlecht. Dabei gab es eine klare Zuteilung, die jedoch nicht eingehalten wurde", sagte Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu. Gästetrainer Dietmar Blicker bezeichnete den Sieg ob des späten Treffers als glücklich. "Ich hätte auch ein 2:2 mitgenommen. Wir waren in der ersten Halbzeit besser, Bad Dürrheim in der zweiten. Kämpferisch war unsere Leistung gut. Auf beiden Seiten gab es für diese Liga allerdings zu viele Fehlpässe."

Die ersten 20 Minuten spielten sich nahezu ausschließlich zwischen den beiden Strafräumen ab. Bad Dürrheim kam nicht in Abschlusspositionen. Schlussmann Jonas Kapp musste sogar gegen den freien Celentano (17.) einen Rückstand verhindern. Als schließlich Sime Fantov nach innen flankte, nahm Akgün (25.) den Ball an, umspielte noch einen Gegenspieler und schoss trocken zum 1:0 ein. Auf der anderen Seite war wieder Kapp gegen Celentano (28.) gefordert. Ein schneller Konter über zwei Stationen sorgte für den Ausgleich. Kering schloss in Minute 42 ab. Fast hätte Akgün die erneute Führung besorgt. Der Bad Dürrheimer Torjäger umspielte Schlussmann Hegele, doch der Mörscher Baumann kratzte den Ball von der Linie.

Bad Dürrheim wurde nach dem Seitenwechsel besser. Ali Sari (63.) zögerte zu lange mit dem Abschluss, doch schon der nächste Angriff brachte das 2:1. Dimitri Bärwald flankte nach innen und einmal mehr bewies Akgün seinen Torriecher. Lange freuen durften sich die Kurstädter indes nicht, denn nur neun Minuten später ließ Weßbecher Torhüter Kapp mit seinem Schuss zum 2:2 keine Chance. Der Torschütze hatte beim Abschluss kaum Gegenwehr zu brechen. Während Bärwald (80.) am Gästeschlussmann scheiterte, schlugen die Gäste in der Nachspielzeit erneut zu. Nach einem Eckball köpfte Preine nahezu unbedrängt zum 2:3 ein. Damit sorgte der Gästespieler für viel Frust bei den Dürrheimern nach dem direkt darauffolgenden Schlusspfiff. Tore: 1:0 (27.) Akgün, 1:1 (42.) Kering, 2:1 (68.) Akgün, 2:2 (77.) Weßbecher, 2:3 (90+4.) Preine, SR: Fante (Neuenburg); ZS: 90.

FC Bad Dürrheim: Kapp, Bärwald, Bah, Ouvotagba, Detta (46. Sari), Schaplewski, Woelke, Fantov (70. Zulij), Tadic, Cil (82. Mladoniczky), Akgün.