FC Bad Dürrheim wird spielen

Fußball-Verbandsliga: FC Bad Dürrheim – SV Stadelhofen (Dienstag, 15 Uhr). (daz) Die Spielabsage der Partie am Samstag in Linx hat in Bad Dürrheim Spuren hinterlassen. Es gibt keine glücklichen Gesichter. Weder Funktionäre noch Spieler und Trainer fühlen sich wohl, zumal es noch eine Geldstrafe geben könnte. Sportlich muss der Blick nach vorne gehen. Am Dienstag kommt der nur einen Punkt besser platzierte SV Stadelhofen, der am Samstag mit 1:4 gegen Endingen unterlag.

Statt am Samstag in Linx um Punkte zu spielen, trainierten die wenigen verbliebenen Spieler der Kurstädter auf dem eigenen Platz. Keine zehn Fußballer durfte Trainer Reiner Scheu begrüßen, da die Liste der verletzten und kranken Akteure weiterhin lang ist. Beim Abschlusstraining am Montagabend sollen daher jeweils drei Spieler aus der A-Jugend und der zweiten Mannschaft mit auf dem Platz stehen. Außerdem besteht Hoffnung, dass Stammspieler wie Sime Fantov oder Nico Tadic zumindest einen Teileinsatz absolvieren können. Scheu sagt, was alle im Verein denken: „Eine zweite Spielabsage können wir uns nicht leisten.“ Und: „Ich fühle mich in meiner Haut nicht wohl, wenn ich einem anderen Trainer in die Augen schaue.“

Im Rahmen der Planungen für die kommende Saison gab FC Bad Dürrheim die Verpflichtung von Fabian Bodenseh bekannt. Der Spieler war bereits in der Jugend bei den Kurstädtern, ehe er im zweiten B-Jugendjahr zum FC 08 Villingen wechselte. In dieser Saison spielt der gebürtige Blumberger bei seinem Heimatverein dem SV Fützen.