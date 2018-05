Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim verliert drei Punkte am grünen Tisch

Fußball-Verbandsligist aus der Kurstadt seit fünf Spielen in Folge ohne Punktgewinn

Fußball-Verbandsliga: (daz) Seit nunmehr fünf Spielen steckt der FC Bad Dürrheim bei 25 Punkten fest. Dass die Elf dennoch Chancen auf den Ligaerhalt hat, liegt auch an den vier dahinter platzierten Konkurrenten, die bescheiden punkten. Da aber bis zu fünf Mannschaften nach der Saison absteigen können, fehlen den Kurstädtern vor den letzten fünf Saisonspielen bereits vier Punkte, um einen sicheren Nichtabstiegsplatz zu erreichen.

Für Wirbel sorgte in der Liga die Bad Dürrheimer Spielabsage am 28. April beim Spitzenreiter SV Linx. Jetzt steht die Verbandsentscheidung fest. Die Partie wird, wie erwartet, mit 3:0 für Linx gewertet. Hinzu kommt eine saftige Geldstrafe. Tabellarisch hat sich nichts geändert, zumal schon vor dem Spiel in Linx klar war, dass die Kurstädter dort wohl kaum punkten werden.

Unterdessen hält der südbadische Verband daran fest, die in den zwei vergangenen Spielzeiten durch zahlreiche Oberliga-Absteiger auf 18 Mannschaften aufgestockte Verbandsliga auf die Sollstärke von 16 Teams zu reduzieren. Das heißt, es wird fünf Absteiger nach der Saison geben. Sollte der Vizemeister, aktuell steht der Freiburger FC auf Rang zwei, sich in den Aufstiegsspielen für die Oberliga qualifizieren, wären es nur vier Mannschaften, die sich in die Landesliga verabschieden. Um ganz sicher zu gehen, sollte Platz 13 erreicht werden.

Drei der nächsten vier Partien sollte die Elf von Trainer Reiner Scheu gewinnen, um die Chancen zu wahren. Am Samstag ist gegen den Bezirksrivalen FC Neustadt ein Derby-Sieg Pflicht. Eine Woche später, in Rielasingen-Arlen, ist mit etwas Zählbarem eher nicht zu rechnen. Es folgen die zwei „Endspiele“ gegen Kuppenheim auf eigenem Platz und in Singen. Am letzten Spieltag geht es zum SC Lahr.

Beim jüngsten 2:4 in Mörsch musste Scheu seine Anfangself einmal mehr verändern. Eigentlich sollte Konstantin Leichtle im Tor beginnen, doch Leichtle musste wegen einer Verletzung passen. Mit Moritz Karcher saß ein ganz junger Akteur auf der Bank. Zweimal schafften die Kurstädter in Mörsch nach einem Gegentor den Ausgleich. Beim dritten Rückstand gelang es nicht mehr und die Punkte waren weg. „Wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Was wir erneut an Chancen ausgelassen haben, hätte für zumindest einen Zähler reichen müssen“, ärgerte sich Scheu. Nur wenn dieses Manko abgestellt wird, werden die Kurstädter eine realistische Chance auf eine sechste Saison in Folge im südbadischen Fußball-Oberhaus haben.