Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim und die "Offenburger Gruseltore"

Trainer Scheu analysiert verrückte 3:4-Niederlage. Zwei Gegentreffer in letzter Sekunde

Fußball, Verbandsliga: Es war schon verrückt, was sich am Samstagnachmittag im Offenburger Karl-Heitz-Stadion abspielte. Während die letzten Spielminuten für neutrale Beobachter ein echtes Spektakel waren, stand allen, die es mit dem FC Bad Dürrheim halten, das blanke Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Die Mannschaft von Trainer Reiner Scheu lag bis zur 89. Minute mit 3:1 in Führung, ehe der Offenburger FV das Unmögliche wahr machte und noch 4:3 siegte. Auch einige Stunden nach Abpfiff ist Scheu über den Spielausgang enttäuscht, blickt jedoch bereits nach vorn: "Ich denke schon an die nächsten Aufgaben. Das Spiel in Offenburg werde ich mit meinen Jungs besprechen. Momentan sind sie natürlich am Boden zerstört", erklärt der Coach.

Die Niederlage in Offenburg offenbarte Licht und Schatten beim FC Bad Dürrheim. "Einerseits bot meine Mannschaft eine tolle Leistung. Ich werde den Spielern vor Augen führen, dass wir 85 Minuten lang spielerisch sehr gut auftraten und in allen Belangen überzeugten", sagt Scheu und ergänzt: "In den letzten Minuten ließen wir uns abkochen. Offenburg erzielte Gruseltore ohne Ende. Diese Schlussphase muss analysiert werden. Wieso kam das zustande?"

Mit Blick auf die ausstehenden 14 Saisonspiele in der Verbandsliga hat Scheu eine noch viel härtere Aufgabe vor der Brust, als seine Spieler nach der jüngsten Niederlage wieder aufzurichten. Die Kaderstärke bereitet Bauchschmerzen. "Ich habe nur wenig Möglichkeiten, während einer Begegnung das Spiel mit Wechseln zu verändern. In Offenburg standen lediglich 13 Feldspieler im Kader. Ich konnte nicht einmal das volle Wechselkontingent ausschöpfen", sagt der Fußballlehrer und ergänzt: "Wenn weitere Spieler ausfallen, könnte dies uns das Genick brechen. Das ist meine große Angst. Jeden Tag und in jedem Training drücke ich die Daumen, dass alle gesund bleiben."

Scheu gibt einen ehrlichen Einblick in seine Gefühlswelt und wird sein Team nun auf das Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen Denzlingen vorbereiten. Dann empfangen die Kurstädter den nur um einen Punkt besser platzierten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.