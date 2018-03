Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim und der ewige Rumpfkader

Personalprobleme der Kurstädter stehen vor dem Spiel gegen Denzlingen erneut im Mittelpunkt

Fußball, Verbandsliga: FC Bad Dürrheim – FC Denzlingen (Samstag, 15.30 Uhr). Noch immer stecken den Bad Dürrheimern jene drei Tore in den Köpfen, die sie in der Schlussphase gegen Offenburg kassierten und das Spiel trotz einer 3:1-Führung noch mit 3:4 verloren. Deshalb tut Trainer Reiner Scheu alles, um den Blick seiner Fußballer schnellstmöglich nach vorne zu richten. „Es bringt nichts, sich tagelang daran aufzuhängen. Wir haben das Positive aus den 90 Minuten herausgezogen und wollen uns daran orientieren“, sagt der Fußballlehrer. „Die bösen sieben, acht Minuten wollen wir vergessen.“

Wie zuletzt, werden auch diesmal lediglich zwölf oder 13 Spieler zum Bad Dürrheimer Kader gehören. Scheu: „Alle sitzen im selben Zug und haben den Blick voll auf Denzlingen gerichtet.“ Ein Umsetzen des Besprochenen im Anschluss an das Offenburg-Spiel war derweil nur begrenzt möglich, wie Scheu erklärt: „Wir hatten am Montag und Dienstag Schnee auf dem Platz. Auch aufgrund der Kälte war ein technisches Training nicht möglich.“

Mit Blick auf den kommenden Gegner Denzlingen ist der Fußballlehrer aus der Kurstadt vor allem vom Tabellenplatz der Gäste überrascht. „Ich hätte nicht erwartet, dass Denzlingen unten mitspielt. In der vergangenen Saison belegte das Team immerhin Rang drei hinter dem FC 08 Villingen und dem Freiburger FC“, erklärt Scheu und fügt an: „Vor dieser Spielzeit haben sich die Denzlinger mit Oberliga-Spieler Artur Fellanxa, der auch Regionalliga-Einsätze vorzuweisen hat, verstärkt. Mir ist rätselhaft, warum Denzlingen im unteren Tabellendrittel steht.“ Nichtsdestotrotz habe der FC Denzlingen auch etliche Stärken, die Scheu nicht unter den Teppich kehren will. „Im Sturm hat die Mannschaft mit Rino Saggiomo viel Qualität und Erfahrung. Ich stelle mich auf einen harten Kampf ein. Vor uns liegt eine schwere Aufgabe.“

Das Duell des zwölftplatzierten FC Denzlingen und des Tabellendreizehnten aus Bad Dürrheim verspricht Spannung. Rang acht und Platz 16 trennen aktuell nur sieben Punkte. Mit einem „Dreier“ im eigenen Stadion würden sich die Kurstädter zumindest vorerst ein wenig Luft im Abstiegskampf verschaffen und an den Denzlingern vorbeiziehen. Zusätzlicher Ansporn für die Elf von Reiner Scheu dürfte auch die Revanche für die 1:3-Niederlage in der Vorrunde sein. „Ohne viele Wechselmöglichkeiten von der Bank ist es jedoch nicht möglich, neue Reize zu setzen“, entgegnet der erfahrene Coach. Der Bad Dürrheimer Rumpfkader werde trotzdem versuchen, Zählbares im eigenen „Wohnzimmer“ zu behalten.