Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim tritt auf der Stelle

Kurstädter kommen im Verbandsliga-Heimspiel gegen Lörrach-Brombach nur zu einer Punkteteilung

Fußball-Verbandsliga: FC Bad Dürrheim – FV Lörrach-Brombach 1:1 (0:1). Der FC Bad Dürrheim muss weiter auf den zweiten Saisonsieg warten. Gegen den Aufsteiger zeigten die Kurstädter streckenweise spielerisch gute Ansätze, doch ein Punkt hilft der Elf von Trainer Reiner Scheu nicht entscheidend weiter. Nach acht Spieltagen steckt die Mannschaft auf einem Abstiegsplatz fest.

"Wir machen es den Gegnern zu einfach, gegen uns Tore zu schießen. Es war eine gute Leistung und ich kann der Elf kaum was vorwerfen, außer dass wir durch einen Standard ein Tor kassiert haben, was nicht sein sollte. Zu Beginn der zweiten Halbzeit haben wir gezeigt, was wir drauf haben. In der Phase hätte mehr als der Ausgleich herausspringen müssen. Gegen die Fünfer-Abwehrkette der Gäste war es schwer durchzukommen", bilanzierte Scheu die Partie. Gästetrainer Ralf Moser trauerte zwei verlorenen Punkten nach. "Es wäre mehr möglich gewesen. Allerdings haben wir dazu nicht die nötige Form gehabt. Wir können besser gegen den Ball arbeiten. In der Schlussphase haben wir in Überzahl unsere Angriffe nicht sauber zu Ende gespielt."

Bevor das Spiel richtig begonnen hatte, lagen die Dürrheimer auch schon zurück. Ein nach innen geschlagener Freistoß kam zu Pinke (5.), der im Strafraum sträflich frei keine Mühe hatte, zum 0:1 zu vollenden. Bad Dürrheim bemühte sich, den frühen Schock schnell wegzustecken. Nico Tadic (8.) hatte zunächst kein Abschlussglück und Ali Sari (22.) umspielte sogar den Torhüter der Gäste, bevor ein Abwehrspieler den Ball noch vor der Linie klärte. Nach einem Freistoß von Selim Altinsoy war es erneut Tadic (35.), der am Torhüter scheiterte. Ein weiterer Schuss von Sari (37.) wurde abgeblockt. Lörrach spielte gut mit, doch die Abwehr der Kurstädter klärte rechtzeitig die gefährlichen Szenen. Schließlich war auch Schlussmann Jonas Kapp immer da, wenn er gebraucht wurde.

Viel aggressiver kamen die Dürrheimer zur zweiten Halbzeit aus der Kabine. Schon der erste gute Angriff führte zum Ausgleich. Eine Flanke von Patrick Detta nahm Sime Fantov gekonnt an. Bei seinem Schuss war der Gästeschlussmann machtlos. 60 Sekunden später hätte Fantov nachlegen können, doch auch Lörrach versteckte sich nicht und hatte schon im Gegenzug eine Chance. Mitar Mladenovic (50.) und Sheriff Bah mit einem Kopfball (57.) unterstrichen die gute Phase der Kurstädter. Ab der 75. Minute hatte Lörrach ein optisches Übergewicht und Dürrheim versuchte zu kontern, was aber nicht perfekt gelang. Nach der Ampelkarte für Tadic beschränkten sich die Kurstädter darauf, einen Punkt zu sichern. Tore: 0:1 (5.) Pinke, 1:1 (47.) Fantov. Bes. Vork: gelbrote Karte Tadic (86./Bad Dürrheim). SR: Bohrer (Ehrenkirchen). ZS: 90.

FC Bad Dürrheim: Kapp, Bärwald (40. Mladenovic), Detta, Bah, Woelke (72. Rönnefarth), Schaplewski, Altinsoy, Tadic, Cil (75. Mladenoniczky), Fantov, Sari (80. Terzic).