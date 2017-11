Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim trifft auf Abwehrbollwerk

Verbandsligist aus der Kurstadt spielt beim Tabellendritten SC Lahr

Fußball-Verbandsliga: SC Lahr – FC Bad Dürrheim (Samstag, 14.30 Uhr). (daz) Nach den Unruhen um den Spielerstreik am Dienstag heißt es beim FC Bad Dürrheim, sich schnell wieder auf den sportlichen Bereich zu konzentrieren. Und da baut sich am Samstag ein schier übermächtiger Gegner vor den Kurstädtern auf. „Wir sind krasser Außenseiter. Um überhaupt in die Nähe eines Punktgewinns zu kommen, müsste schon alles stimmen“, dämpft Trainer Reiner Scheu im Vorfeld die Erwartungen.

Die Gastgeber haben sechs ihrer sieben Heimspiele gewonnen. Darunter war ein glanzvoller 4:1-Sieg gegen Spitzenreiter Freiburger FC. Besonders stark scheint Lahr in der Defensive. Lediglich elf Mal schlug es in 16 Spielen im Kasten der Ortenauer ein, mit Abstand der Bestwert der Liga. Dennoch gab es schon Heimspiele, wie gegen Lörrach, in denen Lahr zwei Tore kassierte. „Unser Gegner steht, unabhängig von allen Statistiken, völlig zurecht auf Platz drei. Klarer kann eine Favoritenrolle vor einem Spiel nicht vergeben sein“, ergänzt Scheu.

Nach der Streik-Aktion der Spieler am Dienstag, zu der sich Scheu nicht mehr äußern wollte, hatte der Fußball-Lehrer für das Training am Donnerstag eine kleine Leitlinie ausgegeben: „Wer keine zwei Trainingseinheiten in dieser Woche absolviert hat, wird auf der Reservebank Platz nehmen. Da habe ich meine Prinzipien.“ Am Mittwoch traf sich der Coach wieder mit Offensivspieler Ali Sari zu einem Einzeltraining, da der Torschütze vom vergangenen Samstag aufgrund seiner Schichtarbeit nicht immer vor Ort sein kann.

Unter anderem von der Trainingsbeteiligung macht der Trainer abhängig, ob er auf jene Spieler setzt, die am vergangenen Samstag beim 2:0-Erfolg gegen den FC Singen überzeugten. Ebenso könnten taktische Aspekte der Grund für Umstellungen sein. Selbst eine Änderung des Spielsystems ist für Scheu ein Thema. „Wir müssen je nach Spielverlauf variabel bleiben“, ergänzt der Fußballlehrer. Zumindest zeitweise könnte daher auch eine Fünfer-Abwehrkette ein Thema sein.