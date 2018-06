Regionalsport schwarzwald FC Bad Dürrheim muss siegen und hoffen

Verbandsligist empfängt zum Saisonfinale den SC Lahr. Vom direkten Klassenerhalt bis direkten Abstieg ist alles möglich

Fußball-Verbandsliga: FC Bad Dürrheim – SC Lahr (Sonntag, 15 Uhr). Dank des jüngsten 4:2-Erfolgs in Singen haben die Bad Dürrheimer im letzten Saisonspiel alle Chancen in der eigenen Hand. Die Mannschaft von Trainer Reiner Scheu kann sich den direkten Klassenerhalt sichern, aber auch direkt absteigen. Ebenso ist denkbar, dass die Kurstädter auf dem jetzigen 14. Tabellenplatz bleiben und hoffen müssen, dass der Vizemeister sich in den Aufstiegsspielen zur Oberliga durchsetzt und diese Platzierung dann für den Ligaerhalt genügen würde.

Vor den bereits sicheren drei Absteigern aus Singen, Neustadt und Hofstetten geht ein weiteres Trio mit 36 Punkten in den letzten Spieltag. Der auf Rang 15 stehende SV Stadelhofen muss zum Spitzenreiter SV Linx. Die Kurstädter erwarten den Tabellenneunten. Der aktuell auf dem Nichtabstiegsplatz stehende SV Kuppenheim gastiert beim Rangzehnten FC Auggen. Alles ist denkbar. "Wir sind zunächst einmal froh, dass wir dank der drei Punkte in Singen Stadelhofen hinter uns gelassen haben. Ich bin mir sicher, dass meine Mannschaft noch einmal herausholen wird, um die letzte Partie zu gewinnen. Sollte uns das gelingen, müssen wir auf die anderen Ergebnisse hoffen. Immerhin wäre mit einem Sieg der direkte Abstieg verhindert", betont Scheu.

Fraglich ist allerdings, ob die Kraft der Kurstädter reichen wird. Lahr spielte am vergangenen Mittwoch. Die Kurstädter hingegen am Mittwoch 62 Minuten und nach dem folgenden Spielabbruch am Donnerstag nochmals 90 Minuten. Scheu verzicht deshalb auf jede Trainingseinheit bis zum Sonntag. "Die Jungs sollen zu Hause regenerieren und einmal abschalten. Am Sonntag ist höchste Konzentration gefragt", ergänzt der Fußball-Lehrer, der sich noch eine erfolgsversprechende Taktik überlegen wird, die "kontrollierte Offensive" lauten könnte. "Einerseits müssen wir Tore schießen, andererseits waren wir zuletzt defensiv nicht so stabil und haben Tore kassiert. Wirt müssen diesmal besonders sicher stehen und vor allem bei der Chancenauswertung sehr kaltschnäuzig agieren", macht Scheu deutlich.

Wieder im Kader sind für den finalen Auftritt Torhüter Jonas Kapp und Abdullah Cil. Julian Rönnefahrt ist nicht da und auch bei Yakub Sevimli deutet viel darauf hin, dass der Winterneuzugang nicht zur Verfügung steht. "Motivieren muss ich meine Mannschaft sicherlich nicht. Jeder weiß, was jetzt auf dem Spiel steht. Wichtiger ist, keine individuellen Fehler zu produzieren. Wir werden alles geben", verspricht Scheu.