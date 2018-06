regionalsport schwrzwald FC Bad Dürrheim muss bangen

Verbandsligist unterliegt gegen Lahr 0:2. Klassenerhalt hängt von Vizemeister Freiburg ab

Fußball-Verbandsliga: FC Bad Dürrheim – SC Lahr 0:2 (0:1). (lh) Nach dem letzten Spieltag wissen die Bad Dürrheimer nicht, ob sie auch in der kommenden Saison in der Verbandsliga spielen oder zurück in die Landesliga müssen. Die Kurstädter haben die Saison auf Platz 14 abgeschlossen. Die vier dahinter platzierten Teams steigen alle ab. Bad Dürrheim muss auf Vizemeister Freiburger FC hoffen. Nur wenn sich die Breisgauer in der Aufstiegsrunde gegen die Vizemeister aus Nordbaden und Württemberg durchsetzen, bleiben die Bad Dürrheimer Verbandsligist. Scheitert der FFC, muss Bad Dürrheim in die Landesliga.

Vor der Partie verabschiedete Vorsitzender Albrecht Schlenker den langjährigen Trainer Reiner Scheu, seinen Co-Trainer Frank Holder und einige Spieler. Bad Dürrheim versuchte mit einem schnellen Treffer das Spiel an sich zu reißen. Ein Flachschuss von Schaplewski (11.) vor das Gehäuse findet jedoch keinen Abnehmer. Im Gegenzug versucht sich Makaya mit einem Torschuss, doch der Ball strich am Pfosten vorbei. Wenig später versuchte es Bartmann mit einem Freistoß von der linken Seite auf das kurze Eck. Torhüter Fitzeck ließ den Ball abprallen, doch der Nachschuss von Bartmann strich am Pfosten vorbei.

Nach einer Viertelstunde drang Fries auf der rechten Seite in den Strafraum des Gastgebers ein und kam zu Fall. Zum Schrecken des Gastgebers zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt. Ümit Sen vollendete flach zur Führung der Gäste. Dürrheim machte sofort wieder Druck, aber Schaplewski scheiterte aus kurzer Distanz an Fietzeck. Auch die Schüsse von Sari und Tadic finden nicht ihr Ziel. Lahr stand in der Abwehr sicher und spielte auf Konter.

Unmittelbar nach Wiederbeginn gab es den nächsten Dämpfer für die Gastgeber. Holm marschierte auf der linken Seite davon, ließ seine Gegenspieler stehen und vollendete ins lange Eck zum 0:2. Fast im Gegenzug vergab Sari den möglichen Anschlusstreffer. Er zog von der rechten Seite in die Mitte und traf mit seinem Schuss den Pfosten. In Minute 65 zeigte der Schiedsrichter wieder auf den Punkt. Diesmal wurde Gästespieler Wirth im Bad Dürrheimer Strafraum gelegt. Den Elfmeter von Sen lenkte Konstantin Leichtle um den Pfosten.

Der eingewechselte Abdullah Cil versuchte es sofort mit einem Schuss von der Strafraumkante. Der Lahrer Torhüter glänzte mit einer Parade. Dürrheim versucht alles, doch Lahr war am Sonntag einfach zu stark für die Kurstädter. Die letzte Gelegenheit hatten nochmals die Gäste durch Schwarz. Der eingewechselte Torhüter Jonas Kapp lenkte den scharfen Schuss mit einem Reflex ins Aus. Tore: 0:1 (15.) Sen, 0:2 (46.) D. Holm; Schiedsrichter: Matthias Henning (Stiefenhofen); Zuschauer: 150.

FC Bad Dürrheim: Leichtle (83. Kapp), Becker (60. Bah), Schwer, Altinsoy (60. Cil), Bartmann, Sari, Tadic, Fantov, Woelke (73. Ikiz), Schaplewski, Detta.