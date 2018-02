Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim kehrt wieder um

Fußball-Verbandsligist ohne Spiel, aber mit neuem Trainerkandidaten

Fußball: (wmf) Eigentlich hätte der FC Bad Dürrheim am Sonntag beim Oberligisten FC Astoria Walldorf II das erste Testspiel 2018 bestreiten sollen. Doch daraus wurde nichts. Die Mannschaft der Kurstädter hatte auf der Autobahn schon Heilbronn erreicht, als die Nordbadener per Smartphone ein Bild vom Zustand ihres Platzes schickten. Das Gelände war tief verschneit, sodass dort kein Ball rollen konnte. Also drehten die Schwarzwälder kurzerhand um und fuhren wieder nach Hause. Anstelle des eigentlich trainingsfreien Montags setzte Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu für diesen Tag eine Übungsheinheit an. Und für Mittwoch wurde ein Testspiel gegen den Landesligisten DJK Donaueschingen vereinbart. Das Spiel findet um 18.30 Uhr in Bad Dürrheim statt.

Heinz Jäger Trainer-Kandidat

Ein aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge von Reiner Scheu, der sich nach Ende der Saison aus der Kurstadt verabschiedet, ist Heinz Jäger. Der ehemalige Trainer des FC Gutmadingen bestätigte das Interesse an seiner Person. „Bad Dürrheims Spielausschussvorsitzender Mete Morat hat Kontakt zu mir aufgenommen. Wir haben auch miteinander gesprochen. Eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen“, sagte Jäger. Er will erst wissen, welchen Weg der Verbandsligist nach dem personellen Umbruch in der Vereinsführung künftig einschlägt. Außerdem, so Jäger, habe er auch Angebote von anderen Vereinen vorliegen.