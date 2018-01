Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim holt Yakup Sevimli

Neuer Spieler beim Verbandsligisten

Fußball-Verbandsliga: (em/wmf) Der FC Bad Dürrheim hat während der Winterpause mit Yakup Sevimli einen neuen Spieler verpflichtet. Der 29-jährige Allrounder spielte bislang in seiner Heimat in Bayern, ehe er berufsbedingt im Sommer in den Schwarzwald zog und in der Hinrunde für die DJK Donaueschingen in der Landesliga die Kickschuhe schnürte. Sevimli ist ein vielseitig einsetzbarer Mittelfeldspieler. Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu zur Neuverpflichtung: „Yakup hat eine gute taktische Ausbildung, kann variabel eingesetzt werden und wird uns hoffentlich weiterhelfen. Zudem verfügt er über einen guten linken Fuß und bereichert unsere junge Mannschaft mit seiner fußballerischen Erfahrung.“ Raphael Bartmann kehrt nach seinem Auslandsaufenthalt ins Team zurück.

Die im November vom Trainings- und Spielbetrieb der Verbandsligamannschaft suspendierten Spieler Dimitri Bärwald, Eduard Mladoniczky und Ante Terzic haben mittlerweile neue Vereine gefunden. Bärwald schließt sich dem württembergischen Kreisligisten FSV Denkingen an, Mladoniczky wird als Neuzugang beim Ligakonkurrenten FC 03 Radolfzell vorgestellt und Ante Terzic probiert sich beim FC 04 Singen.

Auch der 19-jährige Nazir Zulji verlässt zur Winterpause die Mannschaft aus der Kurstadt. Ihn zieht es, ebenso wie Ante Terzic, zum Verbandsliga-Konkurrenten FC 04 Singen. Die Gründe für seinen Wechsel liegen in der Distanz von seinem Wohnort Schaffhausen nach Bad Dürrheim.