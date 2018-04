Regionalsport schwarzwald FC Bad Dürrheim geht die Puste aus

Kurstädter spielen nach 3:0-Führung gegen Freiburger FC 3:3. Samstag 1:2-Niederlage in Auggen

Fußball-Verbandsliga: FC Bad Dürrheim – Freiburger FC 3:3 (3:0). (daz) Nur wenige Minuten fehlten den Kurstädtern am Montag zu einer kleinen Sensation. Die Elf von Trainer Reiner Scheu hatte den Tabellenzweiten am Rande einer Niederlage. „Wir haben eine überragende erste Halbzeit gespielt. Dem mussten wir später etwas Tribut zollen. Geärgert hat mich, dass wir bei zwei Gegentreffern mitgeholfen haben. Da müssen wir die Szenen zuvor konsequenter klären“, bilanzierte Trainer Reiner Scheu die Partie.

Bad Dürrheim ging schnell in Führung. Woelke bediente Bartmann, der sich mit Cil zu einem Doppelpass fand. Cil bereitete toll vor und Bartmann hatte keine Mühe zum 1:0 abzuschließen. Wenig später musste Woelke verletzt vom Platz. Für ihn kam Altinsoy, der sich gleich mit dem 2:0 einführte. Einen Eckball von Sari köpfte Altinsoy wuchtig in die Maschen. Damit nicht genug. Kurz vor der Pause trug sich auch Tadic in die Torschützenliste ein. Voraus ging wieder ein Doppelpass mit dem starken Cil. Der Torschütze nahm aus rund 16 Metern den Ball volley und hämmerte ihn zum 3:0 ein. Ein schier unglaublicher Halbzeitstand, mit dem nie zu rechnen war.

Während die Kurstädter nach dem Seitenwechsel auch wegen der zwei Spiele am Wochenende etwas die Kraft ausging, schalteten die Freiburger nun zwei Gänge höher, was sich auch schnell im 3:1 niederschlug. Kapp und Bah behinderten sich gegenseitig, sodass Martinelli das leere Tor vor sich hatte. Keine zehn Minuten später der zweite Treffer des FFC. Wieder klärten die Bad Dürrheimer nur mangelhaft und diesmal sagte Senftleber danke.

Freiburg wollte nun natürlich mehr, vergab aber zunächst einige Möglichkeiten. Bad Dürrheim schnupperte am Sieg. Fünf Minuten vor Ende der Partie aber war der Traum vorbei. Nach einem Eckball schoss Enderle per Vollspann zum 3:3 ein. „Zu der Zeit gingen wir längst auf dem Zahnfleisch. Alle Kräfte waren aufgebraucht“, ergänzte Scheu. Seine Elf rettete einen Zähler, der im Kampf um den Klassenerhalt noch sehr wichtig sein kann. Bad Dürrheim bleibt auf einem Nichtabstiegsplatz. Tore: 1:0 (15.) Bartmann, 2:0 (38.) Altinsoy, 3:0 (43.) Tadic, 3:1 (50.) Martinelli, 3:2 (59.) Senftleber, 3:3 (85.) Enderle, SRin: Bologna (Angelbachtal); ZS: 120.

FC Bad Dürrheim: Kapp, Mladenovic, Becker, Bah, Bartmann, Schaplewski, Detta, Woelke (32. Altinsoy), Cil (59. Rönnefarth), Tadic, Sari (90. Ikiz).

FC Auggen – FC Bad Dürrheim 2:1 (1:1). Eine eher unglückliche Niederlage kassierten die Kurstädter am Samstag. Auggen hatte zunächst mehr Spielanteile und ging auch in Führung. Nur sieben Minuten später glich Nico Tadic mit einem perfekten Schuss in den Winkel aus. Eine tolle Einzelaktion des Dürrheimers. Die Gäste hatten zu Beginn der zweiten Hälfte mehr vom Spiel und erstklassige Chancen. Fünf- bis sechsmal scheiterten die Kurstädter jedoch am glänzenden Auggener Schlussmann Kiefl. Besser machten es die Gastgeber nach rund einer Stunde, als die Klärungsversuche der Kurstädter nicht gelangen und Wettlin nur noch einschieben musste. Die Gäste reklamierten eine Abseitsstellung des Torschützen, doch der Treffer zählte. In der 90. Minute wurde Altinsoy im Strafraum gelegt, doch statt Elfmeter gab es einen indirekten Freistoß, der nichts einbrachte. Ebenso weitere Möglichkeiten von Tadic und Bartmann. Tore: 1:0 (20.) Imgraben, 1:1 (27.) Tadic, 2:1 (64.) Wettlin, SR: Nico Gallus (Nordrach); ZS: 230.

FC Bad Dürrheim: Kapp, Becker, Bah, Detta, Bartmann, Schaplewski, Ikiz (71. Altinsoy), Woelke, Cil (85. Mladenovic), Tadic, Sari.