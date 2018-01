Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim erreicht beide Ziele

Verbandsligist gewinnt eigenes Hallenturnier. Ali Sari trumpft im Endspiel gegen Zimmern auf

Hallenfußball: (mm) Der Gastgeber FC Bad Dürrheim triumphierte das stark besetzte und von den Zuschauern gut angenommene Turnier um den SportVision Uhlsport Cup am Sonntag in der Salinenhalle. Der Budenzauber begann am Vormittag mit den Gruppenspielen.

In der Gruppe A traf die Verbandsligamannschaft des Gastgebers auf den Ligarivalen 1. FC Rielasingen-Arlen, die A-Junioren des FC 08 Villingen sowie auf den Landesligisten FC Schonach. Mit zwei Siegen und einem Unentschieden, aber mit dem besseren Torverhältnis gegenüber der A-Jugend des FC 08 Villingen, wurden die Salinenstädter Gruppensieger. Etwas enttäuschend der 1. FC Riealsingen-Arlen, der lediglich gegen den FC Schonach gewann. Die Schwarzwälder wurden ohne Punktgewinn Gruppenletzter. In der Gruppe B sicherte die U 19 des SV Zimmern mit sieben Punkten den Gruppensieg. Zweiter wurde der Landesligist DJK Donaueschingen vor dem FC 08 Villingen II und FC Erzingen.

Im ersten Halbfinale standen sich Bad Dürrheim und DJK Donaueschingen gegenüber. Die Gastgeber gewannen das enge Spiel knapp mit 3:2 und qualifizierten sich für das Finale. Im zweiten Halbfinale schenkten sich die beiden A-Jugendteams des SV Zimmern und FC 08 Villingen nichts. Letztlich wurde die spannende Begegnung im Neunmeterschießen mit dem letzten Schützen 6:5 für den SV Zimmern entschieden. In den Platzierungsspielen gewann der FC Erzingen gegen den FC Schonach mit 7:2 und wurde Siebter. Rielasingen-Arlen verlor gegen den FC 08 Villingen II mit 2:3 und wurde Sechster. Im Spiel um Platz drei standen sich DJK Donaueschingen und die A-Junioren des FC 08 Villingen gegenüber. Der Landesligist gewann mit 6:4 und sicherte sich den dritten Rang.

Im Endspiel sahen die 120 Zuschauer Hallenfußball vom Feinsten. Der SV Zimmern ging in Führung, die Felix Schaplewski für Bad Dürrheim ausglich. Auch die 2:1-Führung der Zimmerner mussten die Salinenstädter wegstecken. Dann kam die Zeit von Ali Sari. Der Hallenspezialist trumpfte auf, erzielte ein Tor selbst und bereitete zwei Tore durch Abdullah Cil vor. Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu sagte nach dem Turniersieg: „Wir hatten zwei Ziele. Zum einen wollten wir keine Verletzungen davontragen, zum anderen auch guten Hallenfußball anbieten und so weit wie möglich kommen. Das hat geklappt. Wir haben bis auf eine Kleinigkeit von Joshua Woelke keine Verletzten und unser eigenes Turnier gewonnen.“