Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim ergreift Strohhalm

Kurstädter gewinnen Verbandsliga-Derby gegen FC Neustadt. Hochschwarzwälder endgültig abgestiegen

Fußball-Verbandsliga: FC Bad Dürrheim – FC Neustadt 4:2 (1:0). Der FC Bad Dürrheim hat seine Chance auf den Klassenerhalt gewahrt. Zwar stehen die Kurstädter weiterhin auf dem ersten Abstiegsplatz, haben aber vier Spieltage vor Ende der Saison die Konkurrenten wieder in Reichweite. Zudem könnte der 14. Platz reichen, sollte sich der Vizemeister in den Aufstiegsspielen für die Oberliga qualifizieren. Der FC Neustadt hingegen ist nach der Niederlage am Samstag nun auch rechnerisch in die Landesliga abgestiegen.

Bad Dürrheim war zunächst nur bei Distanzschüssen und Eckbällen vor allem durch Tadic und Sevimli gefährlich. Die beste Chance in dieser Phase hatte Sevimli (18.), der jedoch nur Aluminium traf. Neustadt versuchte, mit einer kompakten Abwehr zu bestehen und suchte immer wieder mit langen Bällen Torjäger Samma, der jedoch von Detta und Schwer gut abgeschirmt wurde. Nur in Minute 38 kam Samma zu einem guten Kopfball. Als alle schon mit einer torlosen ersten Halbzeit rechneten, schlugen die Kurstädter doch noch zu. Ein Freistoß von Bartmann kam auf das Tor. Fantov war mit dem Kopf noch dran, wobei der Freistoß auch ohne Berührung ins Tor gegangen wäre.

Kaum hatte die zweite Halbzeit begonnen, fiel das 2:0. Eine weite Flanke von Sevimli nahm Cil freistehend an und hämmerte den Ball ins Netz. Drei Zeigerumdrehungen später traf Tadic die Querlatte. Der Ball prallte Kiefer an den Rücken und von da knapp am Tor vorbei. Plötzlich aber schlug Neustadt zurück. Nach einem schnellen Konter kam der Ball zu Tritschler, der ins kurze Eck vollendete. Nur eine Minute später rettete Kiefer gegen Cil, bevor Dürrheim doch auf 3:1 erhöhte. Wieder war es ein Konter, den Cil mit seinem zweiten Treffer vollendete. Zehn Minuten vor Schluss jubelten die Kurstädter erneut, doch für den Schiedsrichter hatte der Ball die Torlinie in vollem Umfang nicht überschritten. Neustadt gab nie auf. Kapp rettete gegen Gibba (86.), doch weitere drei Minuten später war er geschlagen. Nach einem Eckball köpfte Eckert zum 3:2 ein. Im direkten Gegenzug bediente Bartmann Fanto, der mit dem 4:2 alles klar machte. Tore: 1:0 (45.) Fantov, 2:0 (48.) Cil, 2:1 (69.) Tritschler, 3:1 (79.) Cil, 3:2 (88.) Eckert, 4:2 (90.) Fantov. SR: Pace (Engen). ZS: 100.

FC Bad Dürrheim: Kapp, Detta, Schwer, Altinsoy, Schaplewski, Woelke (83. Becker), Sevimli, Bartmann, Cil, Fantov, Tadic (58. Rönnefahrth).

FC Neustadt: Kiefer, Bruhn, Heitzmann, Mundinger, Tritschler (81. Gibba), Maier, Eckert, Katava, Schubnell, Samma, Waldvogel.

Das sagen die Trainer

"Wir haben verdient gewonnen, haben uns das Leben aber viel zu schwer gemacht. Schon vor dem 1:0 haben wir fünf dicke Chancen ausgelassen. Der Sieg hätte durchaus höher ausfallen können, aber die drei Punkte sind wichtiger. Wir haben wieder mal viel zu einfache Gegentreffer kassiert", kommentierte Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu das Schwarzwälder Verbandsliga-Derby.

Am verdienten Sieg der Kurstädter gab es auch für Neustadts Trainer Benjamin Gallmann nichts zu rütteln. "Wir haben uns in einigen Situationen viel zu blauäugig verhalten. Hinzu kommen einfache Ballverluste. Auch die Gegentreffer fielen zu äußerst dummen Zeitpunkten."