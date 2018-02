Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim beim Ligarivalen

Testspiel beim Verbandsligisten 1. FC Rielasingen-Arlen

Fußball: 1. FC Rielasingen-Arlen – FC Bad Dürrheim (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Der FC Bad Dürrheim testet am Sonntag beim Verbandsliga-Konkurrenten den Stand der Vorbereitung. Auch wenn beide Teams in zwei Wochen in die zweite Saisonhälfte starten, werden die auf Rang fünf in der Tabelle stehenden Gastgeber sicherlich im Vorteil sein, nachdem Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu zuletzt immer wieder improvisieren musste. „Am Donnerstag waren wir zu einer Trainingseinheit in Seitingen-Oberflacht. Wir haben aber auch schon im Tiefschnee trainiert. Wir müssen die Bedingungen einfach annehmen“, sagt Scheu, der neben dem Untergrund auch im personellen Bereich improvisieren muss. Immer wieder fehlen Spieler aus beruflichen, gesundheitlichen oder angeschlagenen Gründen, sodass sich am Sonntag die Mannschaft fast von allein aufstellen wird.

Vereinbart wurde die Partie, weil sich beide Teams erst im Mai wieder im Punktspiel gegenüberstehen und es somit für beide am Sonntag allein um Spielpraxis geht. Unterdessen wird versucht, den Bad Dürrheimer Kunstrasenplatz so weit wie möglich zu räumen. Sollte die letzte Schnee- und Eisschicht in den kommenden Tagen abtauen, sind in der kommenden Woche auch noch ein, zwei kurzfristig vereinbarte Test- und Vorbereitungsspiele der Kurstädter denkbar.