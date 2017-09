Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim: Wir haben einen Haufen Probleme

Kurstädter nach sechs Verbandsliga-Spielen weiterhin nicht in Tritt

Fußball-Verbandsliga: (daz) Die Partie des FC Bad Dürrheim gegen den FC Auggen (1:1) war nahezu ein Spiegelbild der Begegnung gegen den Offenburger FV (2:2) zwei Wochen vorher. In beiden Spielen bestimmten die Kurstädter die ersten 45 Minuten und gingen mit einer Führung in die Pause. In beiden Partien ließen sich die Dürrheimer in Halbzeit zwei nahezu komplett in die eigene Hälfte drücken. Und in beiden Spielen fiel der späte Ausgleich der Gäste. Der einzige Unterschied: Gegen Offenburg durfte das Remis noch als Punktgewinn betrachtet werden. Gegen den Tabellennachbarn Auggen ist der eine Zähler eindeutig zu wenig.

Mit fünf Zählern steckt Bad Dürrheim nach sechs Partien auf einem Abstiegsplatz fest. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Elf in dieser Saison lange kämpfen muss, um wieder die Liga zu halten. Für Trainer Reiner Scheu kein Wunder. „Wir haben einen Haufen Probleme. Im Spiel, aber auch im Training. Wenn die Kommunikation nicht klappt, lässt sich vieles nicht einstudieren“, musste Scheu erkennen. Am Sonntag hatte Scheu noch einen Trainingsplan für den Montag ausgearbeitet, der aber schon am Montagmittag wieder reif für den Papierkorb war. „Da habe ich schon wieder drei, vier Abmeldungen von Spielern bekommen. So lässt sich kein vernünftiges Training aufbauen. Das zehrt auch am Spaß meinerseits.“

Es wird immer deutlicher, dass sich der große personelle Umbruch im Sommer diesmal nicht so leicht auffangen lässt. Noch immer besteht die Unsicherheit, was aus den beiden Togolesen wird. Hinzu kommt, dass einige Spieler ihrer Form nachlaufen. Und nicht zuletzt fehlen wichtige Spieler, die mit ihrer Erfahrung den nötigen Halt geben. „Wir haben keinen echten Konkurrenzkampf in der Mannschaft. Ich kann von außen gegenwärtig nicht mehr nachlegen. Wir wussten um unseren kleinen Kader, aber wenn da noch Spieler ausfallen, ist es nicht zu kompensieren“, so Scheu. So sagte am Samstag kurzfristig Joshua Woelke wegen einer Erkrankung ab. Patrick Detta spielte im Abwehrzentrum, obwohl auch er nicht alle Trainingseinheiten der vergangenen Woche mitgemacht hatte. Zudem fehlt im Angriff die Durchschlagskraft, wie sich gegen Auggen einmal mehr zeigte. Der Pfostenschuss, einzige echte Chance in den zweiten 45 Minuten, resultierte aus einem abgefälschten Ball eines Gästespielers.

Bad Dürrheim muss jetzt schnell einen Schritt nach vorne machen. Somit hat die Partie am kommenden Samstag bereits richtungweisenden Charakter, wenn die Kurstädter beim punktlosen Schlusslicht Hofstetten gastieren.