Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim: Wegweisendes Spiel

Verbandsligist aus der Kurstadt spielt am Samstag gegen Aufsteiger FC Singen

Fußball-Verbandsliga: FC Bad Dürrheim – FC Singen (Samstag, 14.30 Uhr). (daz) In den bisherigen acht Heimspielen hat der FC Bad Dürrheim seine Zuschauer nicht gerade verwöhnt. Nur ein Sieg und magere sechs Punkte stehen auf der Habenseite. Genauso bescheiden ist die Auswärtsbilanz der Singener, die von acht Auswärtsspielen sechs Punkte mitbrachte. Da die Elf vom Hohentwiel jedoch auf eigenem Platz erfolgreicher auftritt, reisen sie als Tabellenzehnter mit 18 Punkten auf dem Konto an.

Mit Notarpietro, Jeske oder Lang gibt es bei den Gästen einige Spieler, die Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu sehr gut kennt. „Auch wenn Singen nicht die beste Auswärtsbilanz hat, so hat sich diese Mannschaft doch schon bei einigen Spitzenteams achtbar aus der Affäre gezogen und Punktgewinne nur knapp verpasst. Für uns ist es ein wegweisendes Spiel. Ein Punkt würde an der Konstellation nichts ändern und ein Sieg wäre super, um wieder näher an die vor uns platzierten Mannschaften heranzurücken. Dennoch wird an diesem 16. Spieltag noch keine Entscheidung fallen, wer absteigt“, betont Scheu. Er hofft, dass seine Elf an die gute Leistung in Kuppenheim anknüpft und kämpferisch wieder überzeugt.

Nicht ganz sattelfest scheint der Gegner in der Defensive zu sein. Bisher kassierte Singen im Schnitt fast drei Gegentreffer pro Spiel. Offensiv jedoch hat der Gast mehr zu bieten. Keine Rolle spielt für Scheu, dass Singen in der Fairness- tabelle abgeschlagen auf dem letzten Platz liegt. „Kuppenheim ist Vorletzter und da war die Partie am vergangenen Wochenende auch im Rahmen. Viel wichtiger wird sein, dass wir über den Kampf ins Spiel finden und wieder eine mannschaftlich geschlossene Leistung bringen, denn die wird nötig sein, um Punkte zu holen.“

Aktuell hat der Fußball-Lehrer keinen Grund, die Mannschaft vom vergangenen Wochenende umzubauen. Einerseits gibt es keine vier, fünf Spieler die von außen auf einen Platz in der Anfangsformation drängen und andererseits haben die Spieler, die in Kuppenheim begannen, nicht enttäuscht. Demzufolge wird auch Sheriff Bah wieder starten. Er war zuletzt nur als Vorsichtsmaßnahme vom Platz geholt worden. Bah soll mit Jonas Schwer wieder die Innenverteidigung bilden. Allein Selim Altinsoy musste in der Woche aus gesundheitlichen Gründen eine Trainingseinheit auslassen, sollte aber bis Samstag wieder fit sein. Altinsoy kam in Kuppenheim zu einem Kurzeinsatz.