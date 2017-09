Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim: Viele Fehler und jede Menge Baustellen

Verbandsligist muss einen längeren Aufenthalt im Tabellenkeller befürchten

Fußball-Verbandsliga: (daz) Nichts wurde es für den FC Bad Dürrheim mit dem angestrebten Sieg beim bisher punktlosen Tabellenletzten SC Hofstetten. Beim 3:3-Unentschieden mussten die Kurstädter sogar noch froh sein, nicht mit ganz leeren Händen auf die Rückreise zu gehen. Schließlich lag die Elf von Trainer Reiner Scheu zwischenzeitlich bereits mit 0:2 und 1:3 zurück. Die Kurstädter bleiben somit auf einem Abstiegsplatz.

Als richtungweisende Partie hatte Scheu das Spiel im Vorfeld ausgerufen. Die Mannschaft hat es offenbar nicht verstanden. Anders lassen sich die vielen Fehler im Spielverlauf wohl kaum deuten. „Wir haben unheimlich viele Baustellen“, sagt Scheu einmal mehr. Zwar habe sich Hofstetten nicht wie ein typischer Tabellenletzter präsentiert, doch die Kurstädter bauten den Gegner auf. „Wir machen Fehler, die in der Liga einfach nicht vorkommen dürfen. Abspiel-, Abwehr-, Lauf- und Passfehler reihen sich bedenklich aneinander. Wir bleiben eine unberechenbare Mannschaft mit unberechenbaren Spielern“, lautet die Einschätzung des Fußballlehrers. Offenbar sei das auch eine Qualitätsfrage, denn nach der Anlaufzeit in der noch jungen Saison hatte der Trainer durchaus gehofft, dass die Rädchen besser ineinandergreifen.

Wenig hilfreich sind die ständigen Personalrochaden. So meldete sich am Spieltag kurzfristig Ali Sari krank ab. Der Togolese Amza Ourotagba weilte aus privaten Gründen in Koblenz. Er hatte zuletzt einen stabilisierenden Eindruck in der Abwehr hinterlassen. Wie es bei ihm und seinem Landsmann Nasser Gandi weitergeht, ist völlig offen. Die beiden Asylbewerber sind weiterhin in Esslingen untergebracht. Die Chancen auf eine Rückholaktion tendieren offenbar gegen Null. „Es ist für den Verein auch eine finanzielle Frage, ob wir die Spieler weiterhin zu den Heimspielen holen. Da denke ich noch nicht einmal an das Training“, ergänzt Scheu. Beide trainieren nur individuell. Gleiches gilt auch weiterhin, wenngleich aus gesundheitlichen Gründen, für Jonas Schwer, der in der zentralen Innenverteidigung schmerzhaft vermisst wird. Jetzt kommt zudem hinzu, dass sich Ersatztorhüter Konstantin Leichtle drei Finger gebrochen hat und somit Co-Trainer Frank Holder, zumindest auf dem Spielbogen, als zweiter Schlussmann aufgeführt werden muss.

Während die Konkurrenten im Tabellenkeller wie Neustadt, Auggen und Singen dreifach gepunktet haben, läuft für die aktuell seit vier Spielen sieglosen Kurstädter nicht viel. Einiges deutet daraufhin, dass sich die Scheu-Elf auf einen längeren Aufenthalt im Tabellenkeller einrichten muss. Zumal die Elf nach Neuling Hofstetten gleich auf zwei weitere Aufsteiger trifft. Sowohl Lörrach-Brombach als auch Radolfzell sind bereits besser in Fahrt. „Leider sieht es aktuell nicht so gut aus. Ich lasse mich aber gern überraschen“, ergänzt Scheu. Schließlich sei seine Elf wie erwähnt „unberechenbar“.