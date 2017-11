Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim: Trainer Scheu lässt seine Zukunft offen

FC Bad Dürrheim hat dank 2:0-Erfolg gegen den FC Singen die Abstiegsplätze verlassen

Fußball-Verbandsliga: Auch wenn der 2:0-Erfolg des FC Bad Dürrheim gegen den FC Singen nicht allzu deutlich ausfiel, macht der Auftritt der Kurstädter doch Mut für die restlichen drei Partien bis zur Winterpause. Dürrheim ließ gegen den vor der Partie besser platzierten Gast keine echte Chance zu, stand defensiv sicher und nutzte zwei von mehreren Möglichkeiten zum eigenen Torerfolg. „Mit Blick auf die kommenden drei Partien sind die drei Punkten ganz wichtig“, sagt Trainer Reiner Scheu. Bad Dürrheim gasiert nun beim SC Lahr (Platz drei), dem Kehler FV (Platz zwölf) und empfängt den Freiburger FC (Platz eins).

Viele Akteure, die am Samstag aufeinandertrafen, kennen sich seit Jahren gut. Dennoch war es überraschend, als der ehemalige Villinger und heutige Singener Christian Jeske nach der Partie mit offenen Armen und lächelnd zu Scheu zukam. „Das ist das erste Mal, dass du gegen mich gewonnen hast“, sprach Jeske seinem ehemaligen Trainer ein großes Kompliment aus. Scheu wirkte zunächst irritiert. „Das weiß ich gar nicht“, antwortete der Fußball-Lehrer. „Doch, doch, es stimmt“, erwiderte Jeske schmunzelnd. Später gingen die Gespräche in der Vereinsgaststätte weiter.

Scheu hatte sein Elf in den vergangenen Tagen vor allem vor der Offensivstärke der Gäste gewarnt. Immerhin hatte Singen beim Freiburger FC und gegen Endingen jeweils viermal getroffen. Am Samstag war davon 90 Minuten lang nicht viel zu sehen. Harmlos präsentierten sich die Hegauer und Bad Dürrheims Schlussmann Jonas Kapp lief Gefahr,. mit einer Unterkühlung vom Platz zu gehen. War Bad Dürrheim so gut oder Singen so schwach? Scheu: „Die Frage kann ich nicht beantworten. Wir hatten uns auf jeden Fall auf deutlich mehr Gegenwehr eingestellt.“

Wieder einmal bestätigte sich in der Partie eine alte Fußball-Weisheit, dass ein gefoulter Spieler nicht unbedingt auch den Elfmeter schießen soll. Der Bad Dürrheimer Nico Tadic wurde im Strafraum unfair gestoppt und trat selbst am Elfmeterpunkt an, doch Singens Schlussmann Wind hielt. Immerhin stand Mustafa Akgün so gut, dass er den Nachschuss verwandelte. „Es gibt bei uns keine Hierarchie. Wer sich gut fühlt, soll beim Elfmeter antreten“, erläutert Scheu. Tadic hatte offenbar ein gutes Gefühl.

Noch keine Entscheidung hat Scheu hinsichtlich seiner Zukunft in Bad Dürrheim getroffen. Aktuell ist der Coach im sechsten Jahr beim Verbandsligisten. „Darüber mache ich mir keine Gedanken und lebe fußballerisch eher in die Woche hinein. Ich denke nur an die nächste Partie. Außerdem gibt es im Umfeld noch einige Fragen, auf die Antworten folgen müssen“, so Scheu. Vorsitzender Albrecht Schlenker kündigt indes Gespräche noch im Dezember an.